Почему растет импорт пальмового масла и чем это грозит

После небольшого снижения Россия вновь начала наращивать импорт пальмового масла - в апреле он увеличился более чем в 1,5 раза по сравнению с мартом. Эксперты связывают это с ростом экспорта кондитерских изделий, а также ростом спроса на более дешевую продукцию с пальмовым маслом внутри страны.

Пальмовое масло везут к нам из Индонезии и Малайзии взамен на топливо, сталь и удобрения. Фото: gettyimages

По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), в апреле в Россию было импортировано 108,8 тыс. тонн пальмового масла, то есть на 57,1% больше, чем в марте. За четыре месяца 2021 года было ввезено в Россию 360,4 тыс. тонн пальмового масла - на 20,5% больше аналогичного периода прошлого года.

В Масложировом союзе "РГ" заверили: роста внутреннего потребления пальмового масла в России не наблюдается последние несколько лет. "Возможно, некоторые компании из-за роста мировых цен на пальмовое масло закупали в начале года небольшое количество впрок, но товар был доставлен только в апреле. Делать выводы, что Россия стала импортировать больше пальмового масла, преждевременно", - говорит исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев. По данным союза, в мае ввезена 61 тыс. тонн пальмового масла - на 69% меньше, чем в мае 2020 года.

При этом экспорт кондитерских изделий из России в 2020 году вырос на 11%. И рост продолжается в этом году.

По данным центра "Агроэкспорт" при минсельхозе, в 2020 году на 6 июня Россия экспортировала 211 тыс. тонн кондитерских изделий, а в этом году на ту же дату экспорт составляет уже 249,3 тыс. тонн. Наибольший прирост наблюдается в поставках за рубеж шоколада (23,4%).

В Россию ежегодно ввозится около 1 млн тонн пальмового масла. Почти треть уходит в виде жиров в кондитерскую промышленность

Основной объем потребления пальмового масла приходится как раз на кондитерские изделия (30%). Кроме того, используется оно в производстве хлебобулочных изделий (15%), продукции быстрого приготовления, чипсов, пищевых концентратов (25%), молокосодержащих товаров (13%), маргаринов и спредов (3%).

В российском хлебе не стало больше пальмового масла, утверждает президент Российского союза пекарей Алексей Лялин. По его мнению, рост импорта связан в том числе с ростом потребления сладостей внутри страны. "Население заедает стресс на фоне пандемии", - считает Лялин.

В молочной отрасли растительные жиры используются для производства молокосодержащих продуктов с заменителями молочных жиров - сыров, творога и т.п., рассказывает директор аналитического департамента Союзмолока Алексей Воронин. В 2021 году из-за падения доходов населения спрос на такую продукцию немного увеличился, и, значит, выросло производство - плюс 3,4 тыс. тонн за январь-апрель в сравнении с тем же периодом 2020 года. Но существенного прироста в спросе на пальмовое масло со стороны молочной отрасли это не дает, утверждает эксперт. Более того, в России уже несколько лет подряд растет производство товарного сырого молока (по 3% в год), которое идет на производство готовой молочной продукции. По прогнозам союза, в 2021 году в России будет произведено 24,2 млн тонн товарного молока против 23 млн тонн в 2020 году.

Более 84% всего производства пальмового масла в мире приходится на Индонезию и Малайзию. Эти страны являются основными поставщиками пальмового масла в Россию. Взамен мы экспортируем туда топливо, сталь, минудобрения, следует из данных портала International Trade Centre.

Пальмовое масло используется даже при производстве детского питания. Если оно производится с соблюдением технологий, к нему надо относиться "с уважением", считает министр по техническому регулированию ЕЭК Виктор Назаренко. Но при переработке появляются опасные для здоровья глицидиловые эфиры жирных кислот. Норматив их содержания будет включен в техрегламент ЕАЭС на масложировую продукцию. "Мы ждем позицию России, и тогда начнется финальное согласование изменений", - рассказал "РГ" Виктор Назаренко. По его оценке, новые требования можно будет полноценно внедрить в странах ЕАЭС в 2025 году.