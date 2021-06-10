Полное расписание чемпионата Европы по футболу-2020

1 тур

Пятница 11 июня

22:00 Турция - Италия

Группа A, "Олимпико", Рим

Прямая трансляция на Первом канале

Суббота 12 июня

16:00 Уэльс - Швейцария

Группа A, "Олимпийский", Баку

Прямая трансляция на "Матч ТВ"

19:00 Дания - Финляндия

Группа B, "Паркен", Копенгаген

Прямая трансляция на "Матч ТВ"

22:00 Бельгия - Россия

Группа B, "Санкт-Петербург", Санкт-Петербург

Прямая трансляция на канале "Россия-1"

Воскресенье 13 июня

16:00 Англия - Хорватия

Группа D, "Уэмбли", Лондон

Прямая трансляция на канале "Россия-1"

19:00 Австрия - Северная Македония

Группа C, "Арена Националэ", Бухарест

Прямая трансляция на "Матч ТВ"

22:00 Нидерланды - Украина

Группа C, "Йохан Кройфф Арена", Амстердам

Прямая трансляция на Первом канале

Понедельник 14 июня

16:00 Шотландия - Чехия

Группа D, "Хэмпден Парк", Глазго

Прямая трансляция на "Матч ТВ"

19:00 Польша - Словакия

Группа E, "Санкт-Петербург", Санкт-Петербург

Прямая трансляция на "Матч ТВ"

22:00 Испания - Швеция

Группа E, "Ла-Картуха", Севилья

Прямая трансляция на Первом канале

Вторник 15 июня

19:00 Венгрия - Португалия

Группа F, "Пушкаш Арена", Будапешт

Прямая трансляция на "Матч ТВ"

22:00 Франция - Германия

Группа F, "Арена Мюнхен", Мюнхен

Прямая трансляция на Первом канале

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Тур 2

Среда 16 июня

16:00 Финляндия - Россия

Группа B, "Санкт-Петербург", Санкт-Петербург

19:00 Турция - Уэльс

Группа A, "Олимпийский", Баку

22:00 Италия - Швейцария

Группа A, "Олимпико", Рим

Четверг 17 июня

16:00 Украина - Северная Македония

Группа C, "Арена Националэ", Бухарест

19:00 Дания - Бельгия

Группа B, "Паркен", Копенгаген

22:00 Нидерланды - Австрия

Группа C, "Йохан Кройфф Арена", Амстердам

Пятница 18 июня

16:00 Швеция - Словакия

Группа E, "Санкт-Петербург", Санкт-Петербург

19:00 Хорватия - Чехия

Группа D, "Хэмпден Парк", Глазго

22:00 Англия - Шотландия

Группа D, "Уэмбли", Лондон

Суббота 19 июня

16:00 Венгрия - Франция

Группа F, "Пушкаш Арена", Будапешт

19:00 Португалия - Германия

Группа F, "Арена Мюнхен", Мюнхен

22:00 Испания - Польша

Группа E, "Ла-Картуха", Севилья

Фото: FRANCK FIFE / AFP

Тур 3

Воскресенье 20 июня

19:00 Италия - Уэльс

Группа A, "Олимпико", Рим

19:00 Швейцария - Турция

Группа A, "Олимпийский", Баку

Понедельник 21 июня

19:00 Украина - Австрия

Группа C, "Арена Националэ", Бухарест

19:00 Северная Македония - Нидерланды

Группа C, "Йохан Кройфф Арена", Амстердам

22:00 Финляндия - Бельгия

Группа B, "Санкт-Петербург", Санкт-Петербург

22:00 Россия - Дания

Группа B, "Паркен", Копенгаген

Вторник 22 июня

22:00 Чехия - Англия

Группа D, "Уэмбли", Лондон

22:00 Хорватия - Шотландия

Группа D, "Хэмпден Парк", Глазго

Среда 23 июня

19:00 Швеция - Польша

Группа E, "Санкт-Петербург", Санкт-Петербург

19:00 Словакия - Испания

Группа E, "Ла-Картуха", Севилья

22:00 Германия - Венгрия

Группа F, "Арена Мюнхен", Мюнхен

22:00 Португалия - Франция

Группа F, "Пушкаш Арена", Будапешт

Фото: JOE KLAMAR / AFP

1/8 финала

Суббота 26 июня

19:00 2-е место в группе A - 2-е место в группе B

"Йохан Кройфф Арена", Амстердам

22:00 1-е место в группе А - 2-е место в группе C

"Уэмбли", Лондон

Воскресенье 27 июня

19:00 1-е место в группе С - 3-е место в группах D/E или F

"Пушкаш Арена", Будапешт

22:00 1-е место в группе В - 3-е место в группах A/D/E или F

"Ла-Картуха", Севилья

Понедельник 28 июня

19:00 2-е место в группе D - 2-е место в группе E

"Паркен", Копенгаген

22:00 1-е место в группе F - 3-е место в группах A/B или C

"Арена Националэ", Бухарест

Вторник 29 июня

19:00 1-е место в группе D - 2-е место в группе F

"Уэмбли", Лондон

22:00 1-е место в группе E - 3-е место в группах A/B/C или D

"Хэмпден Парк", Глазго

Фото: Andreas SOLARO / AFP

1/4 финала

Пятница 2 июля

19:00 Победитель 1/8 финала 6 - Победитель 1/8 финала 5

"Санкт-Петербург", Санкт-Петербург

22:00 Победитель 1/8 финала 4 - Победитель 1/8 финала 2

"Арена Мюнхен", Мюнхен

Суббота 3 июля

19:00 Победитель 1/8 финала 3 - Победитель 1/8 финала 1

"Олимпийский", Баку

22:00 Победитель 1/8 финала 8 - Победитель 1/8 финала 7

"Олимпико", Рим

1/2 финала

Вторник 6 июля

22:00 Победитель четвертьфинала 2 - Победитель четвертьфинала 1

"Уэмбли", Лондон

Среда 7 июля

22:00 Победитель четвертьфинала 4 - Победитель четвертьфинала 3

"Уэмбли", Лондон

Фото: Rob Pinney/Getty Images

Финал

Воскресенье 11 июля

22:00 Победитель полуфинала 1 - Победитель полуфинала 2

"Уэмбли", Лондон