Полное расписание чемпионата Европы по футболу-2020

22:00 Турция - Италия
Группа A, "Олимпико", Рим
Прямая трансляция на Первом канале
16:00 Уэльс - Швейцария
Группа A, "Олимпийский", Баку
Прямая трансляция на "Матч ТВ"
19:00 Дания - Финляндия
Группа B, "Паркен", Копенгаген
Прямая трансляция на "Матч ТВ"
22:00 Бельгия - Россия
Группа B, "Санкт-Петербург", Санкт-Петербург
Прямая трансляция на канале "Россия-1"
16:00 Англия - Хорватия
Группа D, "Уэмбли", Лондон
Прямая трансляция на канале "Россия-1"
19:00 Австрия - Северная Македония
Группа C, "Арена Националэ", Бухарест
Прямая трансляция на "Матч ТВ"
22:00 Нидерланды - Украина
Группа C, "Йохан Кройфф Арена", Амстердам
Прямая трансляция на Первом канале
16:00 Шотландия - Чехия
Группа D, "Хэмпден Парк", Глазго
Прямая трансляция на "Матч ТВ"
19:00 Польша - Словакия
Группа E, "Санкт-Петербург", Санкт-Петербург
Прямая трансляция на "Матч ТВ"
22:00 Испания - Швеция
Группа E, "Ла-Картуха", Севилья
Прямая трансляция на Первом канале
19:00 Венгрия - Португалия
Группа F, "Пушкаш Арена", Будапешт
Прямая трансляция на "Матч ТВ"
22:00 Франция - Германия
Группа F, "Арена Мюнхен", Мюнхен
Прямая трансляция на Первом канале
16:00 Финляндия - Россия
Группа B, "Санкт-Петербург", Санкт-Петербург
19:00 Турция - Уэльс
Группа A, "Олимпийский", Баку
22:00 Италия - Швейцария
Группа A, "Олимпико", Рим
16:00 Украина - Северная Македония
Группа C, "Арена Националэ", Бухарест
19:00 Дания - Бельгия
Группа B, "Паркен", Копенгаген
22:00 Нидерланды - Австрия
Группа C, "Йохан Кройфф Арена", Амстердам
16:00 Швеция - Словакия
Группа E, "Санкт-Петербург", Санкт-Петербург
19:00 Хорватия - Чехия
Группа D, "Хэмпден Парк", Глазго
22:00 Англия - Шотландия
Группа D, "Уэмбли", Лондон
16:00 Венгрия - Франция
Группа F, "Пушкаш Арена", Будапешт
19:00 Португалия - Германия
Группа F, "Арена Мюнхен", Мюнхен
22:00 Испания - Польша
Группа E, "Ла-Картуха", Севилья
19:00 Италия - Уэльс
Группа A, "Олимпико", Рим
19:00 Швейцария - Турция
Группа A, "Олимпийский", Баку
19:00 Украина - Австрия
Группа C, "Арена Националэ", Бухарест
19:00 Северная Македония - Нидерланды
Группа C, "Йохан Кройфф Арена", Амстердам
22:00 Финляндия - Бельгия
Группа B, "Санкт-Петербург", Санкт-Петербург
22:00 Россия - Дания
Группа B, "Паркен", Копенгаген
22:00 Чехия - Англия
Группа D, "Уэмбли", Лондон
22:00 Хорватия - Шотландия
Группа D, "Хэмпден Парк", Глазго
19:00 Швеция - Польша
Группа E, "Санкт-Петербург", Санкт-Петербург
19:00 Словакия - Испания
Группа E, "Ла-Картуха", Севилья
22:00 Германия - Венгрия
Группа F, "Арена Мюнхен", Мюнхен
22:00 Португалия - Франция
Группа F, "Пушкаш Арена", Будапешт
19:00 2-е место в группе A - 2-е место в группе B
"Йохан Кройфф Арена", Амстердам
22:00 1-е место в группе А - 2-е место в группе C
"Уэмбли", Лондон
19:00 1-е место в группе С - 3-е место в группах D/E или F
"Пушкаш Арена", Будапешт
22:00 1-е место в группе В - 3-е место в группах A/D/E или F
"Ла-Картуха", Севилья
19:00 2-е место в группе D - 2-е место в группе E
"Паркен", Копенгаген
22:00 1-е место в группе F - 3-е место в группах A/B или C
"Арена Националэ", Бухарест
19:00 1-е место в группе D - 2-е место в группе F
"Уэмбли", Лондон
22:00 1-е место в группе E - 3-е место в группах A/B/C или D
"Хэмпден Парк", Глазго
19:00 Победитель 1/8 финала 6 - Победитель 1/8 финала 5
"Санкт-Петербург", Санкт-Петербург
22:00 Победитель 1/8 финала 4 - Победитель 1/8 финала 2
"Арена Мюнхен", Мюнхен
19:00 Победитель 1/8 финала 3 - Победитель 1/8 финала 1
"Олимпийский", Баку
22:00 Победитель 1/8 финала 8 - Победитель 1/8 финала 7
"Олимпико", Рим
22:00 Победитель четвертьфинала 2 - Победитель четвертьфинала 1
"Уэмбли", Лондон
22:00 Победитель четвертьфинала 4 - Победитель четвертьфинала 3
"Уэмбли", Лондон
22:00 Победитель полуфинала 1 - Победитель полуфинала 2
"Уэмбли", Лондон