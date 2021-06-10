Портал госуслуг поможет подать заявление

Пользователям портала госуслуг не надо будет заполнять полностью электронные заявления: портал сам запросит данные у органов власти и заполнит необходимые поля. Такие изменения в положение о Едином портале госуслуг предлагает внести Минцифры. Соответствующий проект постановления правительства ведомство разместило для общественного обсуждения.

Запросы будут направляться только в момент заполнения гражданином заявления. Информация в форме заявления будет обновляться прямо в режиме онлайн - подобно тому, как в банковском приложении при оплате по реквизитам система сама связывает номер расчетного счета с адресатом платежа и подставляет в форму его название, ИНН и другие данные.

Например, при регистрации по месту жительства портал госуслуг сможет сделать запрос в Росреестр и подтвердить возможность прописки заявителя и членов его семьи, пояснили в министерстве. При подаче заявления на субсидии и иные выплаты портал в режиме онлайн проверит наличие у заявителя свидетельств ЗАГС и заполнит заявление полученными данными. Важно, что все эти данные на портале затем храниться не будут, подчеркнули в минцифры.

Среди других новшеств - возможность получать с портала госуслуг сообщения в банковские и иные приложения, подключенные к электронному правительству. •