Правительство выделит 27 млрд рублей для погашения ипотеки многодетным семьям

Правительство выделит дополнительно более 27 миллиардов рублей для частичного или полного погашения ипотеки многодетным семьям, где родился третий ребенок или последующие дети, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Программа действует с 2019 года. Семьи получают по 450 тысяч рублей. "Люди этим активно пользуются, поэтому необходимо дополнить сумму, которая ранее была предусмотрена в федеральном бюджете. Направим сегодня более 27 миллиардов рублей. Это позволит обеспечить своим жильем не менее 60 тысяч многодетных семей", - подчеркнул глава кабмина на заседании.