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10.06.2021 12:35
Рубрика: Общество

Правительство выделит 27 млрд рублей для погашения ипотеки многодетным семьям

Текст: Владимир Кузьмин

Правительство выделит дополнительно более 27 миллиардов рублей для частичного или полного погашения ипотеки многодетным семьям, где родился третий ребенок или последующие дети, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Программа действует с 2019 года. Семьи получают по 450 тысяч рублей. "Люди этим активно пользуются, поэтому необходимо дополнить сумму, которая ранее была предусмотрена в федеральном бюджете. Направим сегодня более 27 миллиардов рублей. Это позволит обеспечить своим жильем не менее 60 тысяч многодетных семей", - подчеркнул глава кабмина на заседании.

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