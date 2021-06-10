Создан микроб для превращения пластиковых отходов в ванилин

Ученые из Эдинбургского университета создали модифицированную кишечную палочку Escherichia coli, которая пожирает пластик и преобразует его в ванилин. Палочка представляет собой продукт генной инженерии. Результаты исследований опубликованы на pubs.rsc.org.

Палочка вырабатывает ферменты для преобразования полиэтилентерефталата (ПЭТ) в ванилин путем окисления, метилирования и двух стадий восстановления. По мнению ученых, этот ванилин можно будет использовать, например, для косметических нужд. Объем пластиковых отходов растет, но растет и спрос на ванилин. По прогнозам, к 2025 году выручка от его продажи превысит 59 000 тонн или 734 000 000 долларов США.

По заявлению ученых, было достигнуто 79 процента превращения в ванилин из пластика. В ходе реакции используется цельноклеточный катализатор, полученный из возобновляемого сырья. Процесс не требует дополнительных реагентов и не приводит к образованию опасных отходов.

Исследователи намерены разработать и другие способы получения разных полезных веществ из отходов ПЭТ.