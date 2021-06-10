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10.06.2021 00:01
Рубрика: Экономика

Производители яиц и торговые сети перейдут на новую систему закупок

Текст: Татьяна Карабут
Минпромторг предложил производителям куриных яиц и ретейлу перейти на новую систему закупок: вместо тендеров использовать распространенную в мире систему Open book, рассказал в интервью "РГ" статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов.
Фото: Наталья Горшкова / РИА Новости Фото: Наталья Горшкова / РИА Новости
Фото: Наталья Горшкова / РИА Новости

"Стороны [производитель и продавец], по сути, "открывают карты" и показывают друг другу, из чего формируется себестоимость продукции, какая маржинальность закладывается. Таким образом все участники сделки в равной мере понимают, каковы реальные возможности заработать. Конечно, договориться в таком случае легче", - пояснил Евтухов.

Фото: Наталья Горшкова/РИА Новости
Эксперт оценил риски низких закупочных цен на яйца

Кроме того, Минпромторг предлагает производителям и торговым сетям перейти на прямые договора.

Новая система будет компромиссной - позволит заработать и производителям, и ретейлу. При этом цены на яйца должны стабилизироваться и не будут подвержены резким скачкам, считает Виктор Евтухов.

По мнению замминистра, именно тендерные закупки стали причинами роста цен на яйца в этом году.

"Торговые сети запрашивают на тендерах заведомо большие объемы, а с декабря по май свободного яйца немного. В этой связи сети вынуждены поднимать закупочные цены", - рассказал он.

После Пасхи, наоборот, спрос упал, а вместе с ним упали закупочные цены. Они оказались ниже себестоимости.

Полную версию интервью Виктора Евтухова читайте в ближайших номерах "Российской газеты".

Экономика АПК Экономика Товары и цены Правительство Минпромторг

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