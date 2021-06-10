Путин: Экономика восстанавливается, хотя последствия пандемии еще не преодолены

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Реальный сектор российской экономики восстанавливается, хотя все последствия пандемии коронавируса еще не преодолены,
"К сожалению, все последствия пандемии пока еще не преодолены, и борьба еще с этой болезнью продолжается. Тем не менее, экономика восстанавливается, восстанавливается реальный сектор экономики", - сказал Путин (цитата по РИА Новости).
Напомним, ранее Всемирный банк выпустил прогноз, в котором отметил, что не видит глобальных рисков для российской экономики и ждет от нее стабильного восстановления. По прогнозам регулятора, рост ВВП РФ ожидается по 3,2 процента в 2021 и в 2022 годах.