Путин: Экономика восстанавливается, хотя последствия пандемии еще не преодолены

Реальный сектор российской экономики восстанавливается, хотя все последствия пандемии коронавируса еще не преодолены,

и борьба с ней продолжается. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с главой Минпромторга Денисом Мантуровым.

"К сожалению, все последствия пандемии пока еще не преодолены, и борьба еще с этой болезнью продолжается​​​. Тем не менее, экономика восстанавливается, восстанавливается реальный сектор экономики", - сказал Путин (цитата по РИА Новости).

Напомним, ранее Всемирный банк выпустил прогноз, в котором отметил, что не видит глобальных рисков для российской экономики и ждет от нее стабильного восстановления. По прогнозам регулятора, рост ВВП РФ ожидается по 3,2 процента в 2021 и в 2022 годах.