Астрономы рассказали о солнечном затмении 10 июня

Кольцеобразное солнечное затмение можно будет наблюдать на территории России 10 июня впервые за 50 лет. Об этом сообщили в Московском планетарии.

В Москве можно будет увидеть частную фазу затмения. Наблюдения будут проводиться в "Парке неба" в столичном планетарии, если погода будет ясной.

Также запланирована онлайн-трансляция на YouTube-канале планетария. Затмение начнется в 13:00, максимальная фаза - в 14:26. Затмение будет длиться около двух часов. Солнечный диск закроется на 0,26 диаметра. Комментировать трансляцию будет лектор планетария, научный сотрудник МГУ Алексей Осокин.