Более 17 млрд рублей инвестиций вложено в создание технопарков в Москве

Инвесторы вложили более 17 миллиардов рублей в развитие технопарков столицы. Об этом на официальном портале правительства Москвы заявила заммэра Наталья Сергунина.

"Статус инвестиционного приоритетного проекта сейчас имеют шесть площадок. Совокупный объем инвестиций в создание этих технопарков уже превысил 17 миллиардов", - отметила Сергунина.

Стимулирует инвесторов поддержка московских властей. В Москве разработан специальный механизм - статус инвестиционного приоритетного проекта. Это дает возможность инвесторам снизить общую региональную налоговую нагрузку, за счет чего уменьшается региональный налог на прибыль, возникает серьезная экономия на арендных платежах за землю, предусмотрены также и другие преференции.