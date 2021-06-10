Чиновника Минобрнауки Михаила Шерстобитова арестовали за взятку

Хамовнический суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу чиновнику Минобрнауки России Михаилу Шерстобитову до 7 августа.

По данным ТАСС, Шерстобитов занимает должность начальника отдела проверок в сфере закупок контрольно-ревизионного департамента Минобрнауки. Чиновника обвиняют в получении взятки. Он был задержан в Москве с поличным 8 июня.

В свою очередь, как сообщили в пресс-службе Министерства образования, ведомство оказывает всяческое содействие следствию для установления всех обстоятельств дела.