Член-корреспондент РАН Елена Уварова: Зачем вести девочку к детскому гинекологу

Член-корреспондент РАН, главный внештатный гинеколог детского и юношеского возраста Минздрава России Елена Уварова обычно не опаздывает. И на сей раз жду ее к определенному времени. Но… звонок: "Вот только что вышла из операционной. Опаздываю". Не однажды от своих собеседников-хирургов слышу именно эту фразу. И тут уж ничего не изменить - диктат профессии. Елена Витальевна наконец приехала, причем в хорошем настроении: операция прошла успешно.

Операция обычная?

Елена Уварова: Не совсем. Подробности? Нашей пациентке пятнадцать лет. Она из Сибири. В анамнезе пять полостных операций по поводу множественных врожденных пороков развития, в том числе половой сферы.

И что же конкретно делали вы?

Елена Уварова: Скажу так: в будущем наша пациентка сможет стать мамой.

Как она попала в вашу клинику? Кстати, назовите точное имя клиники.

Елена Уварова: Начну с последнего. Я работаю в одном из лучших медицинских учреждений России - Национальном медицинском исследовательском центре акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова Минздрава России. Попасть к нам просто. Вот и на сей раз родители девочки обратились к гинекологу по месту жительства. Он понял, что ситуация непростая, и прислал выписку для телемедицинской консультации в наш центр. Мы оценили сложность ситуации и назначили дату госпитализации. Кстати, для всех детей России она бесплатная. В операции, о которой говорю сегодня, участвовали три хирурга, анестезиолог и средний медперсонал. Результатами мы довольны. Надеюсь, девочка и ее родители тоже.

Но, согласитесь, все-таки эта операция из ряда вон?

Елена Уварова: Не соглашусь! Такие операции у нас не редкость. К нам съезжаются пациентки с пороками развития со всей страны, из-за рубежа.

Пороков развития половой сферы становится больше?

Елена Уварова: Если посмотреть по количеству больных у нас в отделении, то их более 30% от всех госпитализированных детей с гинекологическими заболеваниями.

Само словосочетание "дети с гинекологическими заболеваниями" как-то настораживает. Таких болезней становится больше? Если да, то почему? И сразу о дне сегодняшнем. Пандемия на их количестве как-то отразилась? Или об этом говорить пока рано.

Елена Уварова: К сожалению, из года в год гинекологических заболеваний у девочек становится больше. А нынешний год отразился на психическом статусе детей. Потому стало много девочек с маточными кровотечениями и задержками "больных дней".

Да, психический статус, мозги поменялись. Девочки сегодняшние и внешне отличаются от девочек, скажем, десяти-пятнадцатилетней давности. Но психический статус психическим статусом, а причем здесь гинекологические проблемы?

Елена Уварова: Из наиболее частых пусковых моментов является стрессовая ситуация. Этот факт доказан давно. А вынужденная изоляция и домашнее обучение оказались фоном, при котором любой дополнительный неприятный раздражитель выглядит как взрыв работы и мозга, и надпочечников, отвечающих за защиту от стресса.

А прогноз? Вакцину для защиты мозга от стресса пока не придумали. И вряд ли можно таковую изобрести…

Елена Уварова: При современных достижениях и темпе развития науки все возможно. Особенно при усовершенствовании цифрового обеспечения, искусственного интеллекта такое не исключено.

Но живем-то мы сейчас. И потому… Как не попасть в число ваших пациентов?

Елена Уварова: Как это ни печально, но без работы мы не останемся. Конечно, лучше заниматься профилактикой, чем лечением сложных или запущенных пациентов. Однако пороки развития и генетические заболевания профилактике не поддаются.

Но почему, почему же стало так много пороков развития? В наше время беременность, скажем, протекает не так, как двадцать лет назад? Есть такие наблюдения? Или это из области предположений? Человек по-другому стал размножаться? Ведь те же ЭКО и суррогатное материнство исключение, а не правило. Природа же незыблема?

Елена Уварова: Как сказать! Экология, питание, пластмассы вокруг нас привели к извращению клеточных процессов. Отсюда и случайные мутации, и ферментативные дефекты. Отсюда и неправильное формирование плода, и болезни врожденного характера. Я почти полвека в профессии, но такого количества девочек и молодых женщин с преждевременно истощенными яичниками никогда не наблюдала. А теперь - по 2-3 случая в месяц. А что творится с мальчиками и молодыми парнями! Мало того, что снижена потенция, еще сперматозоиды ущербные с нарушенной формой и подвижностью.

Мы что, впереди планеты всей? У вас, у главного детского гинеколога России, есть на этот счет достоверная информация?

Елена Уварова: Конечно, есть. И не только по России. Подобная нерадостная картина повсеместна. Наблюдения ученых показывают, что это не зависит от континента. Хотя жители сельских регионов более здоровы. Но, к сожалению, эта информация не послужит стимулом к тому, чтобы жители из больших городов ринулись в сельскую местность. Хотя в некоторых странах Европы такой процесс пошел: работают в городе, а живут вдалеке от шума городского и других городских факторов риска.

О рисках подробнее.

Елена Уварова: Может, это вас удивит, но я бы начала с пристрастий девочек и мальчиков к различным "вкусным" энергетическим напиткам и фастфуду. Признаюсь, я с некоторых пор перестала делать замечания родителям, когда они, чтобы якобы поощрить своего ребенка, предлагают эти "модные деликатесы". Сюда добавляется зависимость от гаджетов и сидение по ночам в интернете.

Знакомая молодая мама трехлетнего сына усаживает его за стол поесть и ставит перед ним экран с мультиками или иной завлекаловкой. И мальчик, "сидя в планшете", заодно поглощает еду. При этом иногда может срыгнуть пищу в мамину ладонь.

Елена Уварова: Это не исключение. И я добавлю. На приеме недавно была девочка двух с половиной лет, которой мы должны были провести УЗИ-исследование. Для отвлечения решили поставить на экран мультик. Мы, взрослые, выбрали "Винни Пуха". А мама сказала, что современные дети его абсолютно не воспринимают. Им нужны "Смешарики" или другие сине-зеленые уродцы.

Что же делать? Реальность не изменится. И раз эту девочку привели к вам, значит, у нее уже есть специфические нарушения.

Елена Уварова: Да, конечно! Современные дети другие. Это поколение Z, которое зависит от "цифры". Оно эгоистично, замкнуто, боится прямого общения. Оно легко относится к любым опасным ситуациям в жизни, так как привыкло оценивать их по сериалам, боевикам, где льется кровь, убивают людей… и ничего не больно, ничего не опасно.

Елена Витальевна! Присутствующий при нашей беседе видеооператор "РГ" Алексей Петров рассказал о том, как его младшие сыновья посмотрели фильм о промышленном производстве сладостей. Пришли в ужас от плачевной участи хрюшек, из которых делают основу для мармелада. Алексей с надеждой спросил у маленьких сладкоежек, готовы ли они отказаться от мармелада? Услышал в ответ: "Ни в коем случае! Мармелад вкусный! Ели и будем его есть!" То есть ничего не страшно…

Елена Уварова: А я добавлю. Мы вместе с главным онкологом России академиком Андреем Дмитриевичем Каприным участвовали в съемках фильма о вреде табака. Показала его одной курящей девушке с тайной надеждой, что она после просмотра откажется от своей пагубной привычки. Девушка очень впечатлилась. А выйдя из комнаты, закурила очередную сигарету. Вот они такие!

Как говорил любимый киногерой нашего раритетного поколения, "картина маслом не получается". Они другие. Но, может, им нужны другие врачи? Может, нужна другая система охраны их здоровья? Надо по-другому готовить врача в институте?

Елена Уварова: Они не изменятся! И значит, должны поменяться мы. И это уже происходит. Например, в Сеченовском медуниверситете при подготовке специалистов ректор академик Петр Глыбочко внедряет систему цифрового обеспечения и искусственного интеллекта в циклы подготовки будущих врачей. Они учатся говорить на одном языке с новым поколением, потому им должны больше доверять. Потому есть надежда…