Экс-гендиректор "ВИМ-Авиа" освобожден в зале суда после вынесения приговора

Мещанский суд Москвы в четверг приговорил к 3 годам и 8 месяцам и 3 годам 6 месяцам общего режима бывшего гендиректора авиакомпании "ВИМ-Авиа" Александра Кочнева и экс главного бухгалтера Екатерину Пантелееву за мошенничество в сфере кредитования.

Кроме того, суд назначил Кочневу штраф в 600 тысяч рублей и запретил занимать руководящие должности в коммерческих и других компаниях сроком на два года. Пантелеевой также запретили занимать управленческие должности в течении двух лет.

Однако как сообщили корреспонденту в пресс-службе Мещанского суда, в связи с фактическим отбытием наказания под стражей и домашним арестом суд принял решение не приводить в исполнение приговор в части лишения свободы. Оба осужденных были освобождены из-под домашнего ареста в зале суда.

По данным следствия владелец, "ВИМ-Авиа" Рашид Мурсекаев, финансовый директор Алевтина Калашникова, а также Кочнев и Пантелеева с 2015 по 2017 год закупали нефтепродукты и топливо для нужд авиакомпании по завышенным ценам у подконтрольных фирм. А также уклонялись от выполнения обязательств перед контрагентами, что привело к причинению ущерба авиакомпании на 674,5 млн руб. и ее банкротству. Кроме того, как считает следствие, в 2016 году фигуранты дела похитили кредитные деньги в сумме 1,6 млрд руб., которые авиакомпания получила на покупку авиадвигателей, и перевели их на счет в Люксембургском банке.

Кочнев и Пантелеева своей вины не признали. Мурсекаев, его супруга Светлана, а также Калашникова находятся в розыске.