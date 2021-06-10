К лету россияне в 86 раз увеличили свои траты на сайтах знакомств

Чем ближе лето, тем щедрее становятся пользователи соцсетей, которые пытаются найти свою половинку с помощью сайтов знакомств. Обороты платежей на них выросли в 86 раз.

Об этом сообщают аналитики ЮMoney (входит в экосистему "Сбера") и сайта знакомств Mamba. Они изучили, сколько денег тратят россияне на продвижение своих аккаунтов, подарки, премиум-статусы и другие платные опции.

Средний чек за последние два года вырос на треть и дошел до 327 рублей. В среднем число заказов на одного пользователя увеличилось на 51 процент - до 2,8.

"В январе этого года, когда были длинные выходные, спрос на виртуальные знакомства был меньше, - заметил коммерческий директор ЮMoney Дмитрий Кармишин. - Средний чек составил 299 рублей, да и среднее число покупок на одного пользователя уменьшилось на 35 процентов - до 1,3".

Чем теплее становится на улице, тем сильнее желание с кем-нибудь познакомиться. Как утверждают на Mamba, средний чек на покупки платных опций к концу мая последние три года устойчиво растет.

Это могут быть траты на виртуальные подарки, чтобы привлечь к себе внимание. "Их количество начинает расти с началом весны. К маю этого года рост был немного ниже, чем в мае 2019 - 4 и 6 процентов соответственно, - рассказал директор по маркетингу Mamba Петр Бойцов. - Как правило, весной мужчины и женщины более активно переписываются и назначают встречи".

А вот партнеров за рубежом в этом году ищут реже на треть. Что, впрочем, неудивительно. Пандемия-то еще не закончилась.