Липецкий облсовет увеличил финансирование здравоохранения

Депутаты Липецкого областного Совета утвердили поправки в главный финансовый документ региона. Основные параметры регионального бюджета увеличились: доходы казны выросли почти на 3,4 миллиарда рублей и достигли 71,7 миллиарда рублей. Расходы с учетом поправок составят почти 76,7 миллиарда рублей, дефицит - почти 5 миллиардов рублей.

Липецкая казна пополнилась за счет поступления налога на прибыль организаций, составившего 2,6 миллиарда рублей, а также поступления средств федерального бюджета и Фонда содействия реформированию ЖКХ на 791 миллион рублей.

- Наш регион постепенно отходит от пандмемийного шока. Но угроза коронавируса еще не потеряла своей актуальности, - прокомментировал поправки в главный финдокумент региона спикер облсовета Павел Путилин. - Поддержка здравоохранения региона, по-прежнему, в приоритете. Расслабляться рано - нужно быть готовыми к любому развитию событий. Выделены средства на капитальный ремонт больниц и поликлиник, на приобретение лекарств, в том числе для тех, кто лечится от коронавируса на дому. Особенное внимание следует уделить выполнению государственной задачи по массовой вакцинации жителей. Только при наличии коллективного иммунитета, мы сможем победить коронавирус.

Федеральные средства в сумме 34,5 миллиона рублей дополнительно направлены на приобретение лекарств для пациентов, которые лечатся от коронавируса болезни амбулаторно. Почти 112 миллионов рублей выделено медучреждениям в качестве дополнительного финансового обеспечения в рамках реализации программы ОМС. Еще почти 683 миллиона рублей в сферу здравоохранения дополнительно поступило из региональной казны. Из этих средств предлагается направить на приобретение оборудования для больниц и поликлиник 49,6 миллиона рублей, на капитальный ремонт учреждений здравоохранения - 335 миллионов рублей, приобретение лекарств для льготников - 30 миллионов рублей. Также 250 миллионов рублей предусматривается на погашение сложившейся кредиторской задолженности медорганизаций по средствам ОМС.