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10.06.2021 00:01
Рубрика: Культура

Столетие - расцвет сил

"Ясная Поляна" отмечает вековой юбилей
Текст: Елена Шулепова (Тульская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 127(8478)
Музею-усадьбе Льва Николаевича Толстого "Ясная Поляна" сегодня исполняется сто лет. Именно 10 июня 1921 года решением ВЦИК усадьба Толстого в Ясной Поляне была национализирована и получила статус музея, а Александра Львовна Толстая стала его "комиссаром-хранителем".

Александре Львовне предстояло создать в Ясной Поляне культурно-просветительский центр с библиотекой, школой, организовывать чтение лекций, спектакли, выставки, экскурсии. Сегодня, спустя сто лет, мы говорим не просто о музее - об удивительном месте, куда едут люди со всего мира, и каждый здесь что-то для себя открывает.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Что происходит с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в год его 100-летия

В день рождения музея об истории и предыстории его создания, о людях, которые здесь бывали, о годах войны и о том, как музейщикам удалось сохранить уникальные экспонаты, о восстановлении и развитии, о текущем дне расскажет выставка "Первый век в музейной эре". Это экспозиция под открытым небом. Вдоль дорожек расставлены стенды, на которых история усадьбы оживает в фотографиях с короткими комментариями к ним.

И конечно, в этот день звучит музыка, которая всегда была неотъемлемой частью жизни Ясной Поляны, ведь музицировали все - сам Лев Николаевич, Софья Андреевна, сыновья и дочери, гости. Многие профессиональные музыканты приезжали в Ясную Поляну, чтобы играть для великого писателя. "Отметить юбилей именно концертом классической музыки, которая всегда здесь звучала, нам кажется данью уважения традициям Ясной Поляны", - говорит директор музея Екатерина Толстая.

Сегодня состоится концерт струнного ансамбля Renaissance-квартет с музыкой Вивальди, Генделя, Гайдна, Моцарта, Бетховена, Брамса. А к вечеру на сцене под открытым небом зазвучат романсы в исполнении народного артиста Олега Погудина.

Это не просто музей - а удивительное место, куда едут люди со всего мира

Также сегодня погасят марку, выпущенную к юбилею музея, и заложат капсулу времени с посланием будущим поколениям музейщиков, которую вскроют спустя еще 100 лет. А в музейном квартале областного центра откроется представительство музея-усадьбы в Туле. В двухэтажном особняке, принадлежавшем купцу Евфимию Кучину, разместятся центр приема посетителей, книжный и сувенирный магазины, ресторан, мини-гостиница и экспозиции.

В регионах Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тульская область О Льве Толстом

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