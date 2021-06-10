На Киевском направлении МЖД возобновилось движение электричек

Движение на Киевском направлении МЖД осуществляется в штатном режиме. Об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

Электропоезда отправляются и прибывают на станции по расписанию. Для предотвращения сбоя в движении и максимального вывоза пассажиров с 15:00 среды, девятого июня, было сокращено количество рейсов по маршрутам Москва-Апрелевка и Москва-Нара.

Отмена электричек была связана с ремонтными работами на подстанции Внуково, на которой из-за ухудшения погодных условий восьмого июня частично вышло из строя оборудование. Сегодня в 03:25 по мск его работа полностью восстановлена.