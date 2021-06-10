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10.06.2021 16:09

Накануне Дня России в Калуге торжественно поздравили новых граждан РФ

Накануне Дня России в городской Думе Калуги прошла торжественная церемония принятия в гражданство Российской Федерации.
Фото: Калужская городская Дума Фото: Калужская городская Дума
Фото: Калужская городская Дума
Фото: Калужская городская Дума
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"Мне очень приятно, что вы выбрали Калугу для дальнейшего проживания и работы", - приветствовал собравшихся Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев. - Надеюсь, что здесь вы реализуете свои мечты и будете трудиться на благо своих родных, близких и нашего города в целом".

В церемонии приняли участие заместитель начальника УМВД России по городу Калуге Владимир Лесик и начальник отдела по вопросам миграции УМВД России по городу Калуге Любовь Первова.

9 новых граждан - это участники государственной программы переселения соотечественников из Узбекистана, Казахстана, Азербайджана, Беларуси и Киргизии.

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