Новый чат-бот позволит москвичам узнать дату проверки газового оборудования

Новые сервисы от столичных газовиков - Telegram-бот и подписка на сайте МОСГАЗа - позволят москвичам узнать дату проверки газового оборудования в квартире, напомнят о предстоящем визите слесаря и спросят обратную связь по итогам проверки. Об этом сообщает пресс-служба Мосгаза.

Функционал бота настроен на обратную связь, и по итогу проверки москвичи смогут оценить работу специалиста в удобном формате, приложив фото, видео или даже записав голосовое сообщение.

В ведомстве уверены, что новый формат взаимодействия с населением станет качественным шагом для совершенствования работы специалистов, выстроит эффективный диалог с абонентом и повысит комфорт обслуживания. Среди фишек сервиса - возможность гибко выбирать часы проверки, указав свои контактные данные.

Воспользоваться сервисом можно в мессенджере Telegram или на сайте Мосгаза.

Напомним, что в Москве более 1,8 миллиона газифицированных квартир, и оборудование в каждой должно быть вовремя проверено - это регламентировано законодательством. Техобслуживание проводится раз в год по графикам, которые согласованы с префектурами.