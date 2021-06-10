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10.06.2021 14:23
Рубрика: Власть

Петр Толстой: Экс-главу "Жилищника" из Лефортово исключат из "Единой России" за халатность

Текст: Анна Полтавцева

Экс-руководителя ГБУ "Жилищник района Лефортово" Москвы Елену Бахтареву исключат из рядов "Единой России" за халатность. Об этом сообщил секретарь Московского городского регионального отделения партии Петр Толстой.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
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В своем Telegram-канале депутат рассказал, что инициировал проверку работы чиновницы после многочисленных жалоб горожан на ее непрофессионализм. Толстой подчеркнул, что горожане обратили внимание на отвратительное качество обслуживания в организации, самоуправство руководства ГБУ - вплоть до отключения электроэнергии в домах излишне активных граждан.

"С другой стороны, ГБУ "Жилищник района Лефортово" давно славится своими нечеловеческими условиями работы собственных сотрудников, с регулярными задержками заработной платы, невыплатами внеурочных и т.д. Таким образом, ГБУ и подведомственная ему территория превратились в личную рабовладельческую вотчину г-жи Бахтаревой", - написал он.

Толстой добавил, что членство Бахтаревой в "Единой России" будет приостановлено в ближайшее время. Все материалы о ее некачественной работе в должности руководителя организации уже направлены в отделение партии по Восточному административному округу столицы.

Петр Толстой подчеркнул, что недобросовестным чиновникам не место в "Единой России". Он обозначил, что партия будет "прощаться с ними" и сообщил, что в качестве секретаря столичной партийной организации будет действовать именно так.

Напомним, вице-спикер Госдумы РФ стал главой МГРО "Единой России" 31 мая, по итогам его 25-й конференции. Толстой сменил на этом посту Андрея Метельского.

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