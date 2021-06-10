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10.06.2021 13:00
Рубрика: Общество

По инициативе Белых участники образовательных патриотических проектов в столице получат допбаллы к ЕГЭ

Текст: Анна Полтавцева

В ближайшее время участники общегородских патриотических и образовательных проектов "Мой район в годы войны" и "Московский экскурсовод" получат статус "волонтеров истории" и "волонтеров культурного наследия". Это позволит добавить им дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в целый ряд вузов страны. Такое развитие образовательных проектов предполагалось Департаментом образования и науки города Москвы. Решение было принято в ходе рабочей встречи депутата Госдумы Ирины Белых в Комитете общественных связей и молодежной политики Москвы.

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"Я рада, что поддержано мое предложение об учете в качестве волонтерской деятельности исследовательской работы московских школьников и учащихся колледжей в наших образовательных проектах. В ближайшее время будет заключено соглашение между Городским методическим центром столичного Департамента образования и Московским ресурсным центром "Мосволонтер" для того, чтобы первые победители конкурса "Мой район в годы войны" уже в ближайшее время могли получить статус "волонтера истории". Участники другого нашего проекта "Московский экскурсовод" станут "волонтерами культурного наследия". Причем для победителей количество учтенных волонтерских часов и дополнительных баллов будет увеличено", - заявила Ирина Белых.

Парламентарий подчеркнула, что председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина Драгунова тоже поддержала ее инициативу. Ирина Белых отметила, что председатель комитета считает заключение соглашения об интеграции проектов "Мой район в годы войны" и "Московский экскурсовод" в общегородское волонтерское движение большим шагом по поддержке активных школьников и развитию патриотических проектов.

В дальнейшем все столичные школы и колледжи смогут расширить возможности участия в масштабном волонтерском движении.

Ранее депутат ГД, куратор проекта "Мой район в годы войны", Ирина Белых выступила с инициативой начислять дополнительные баллы к ЕГЭ победителям проекта и учитывать подобную деятельность в качестве волонтерской.

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