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Рубрика: Общество

Ректор РХТУ Мажуга рассказал об уникальных возможностях Московской технической школы для студентов

Текст: Анна Полтавцева
Ректор Российского химико-технологического университета (РХТУ) имени Д. И. Менделеева Александр Мажуга назвал проект "Московская техническая школа" (МТШ) уникальной возможностью для студентов, высшей школы и столичных предприятий. По его словам, студенты получат возможность подготовиться к профессиональной карьере, вузы научатся ориентироваться в запросах реальной экономики, а промышленность Москвы решит проблему нехватки кадров.
Ректор РХТУ Александр Мажуга. Фото: Донат Сорокин/фотохост-агентство ТАСС Ректор РХТУ Александр Мажуга. Фото: Донат Сорокин/фотохост-агентство ТАСС
Ректор РХТУ Александр Мажуга. Фото: Донат Сорокин/фотохост-агентство ТАСС

"Московская техническая школа" - новый проект подготовки кадров для столичной промышленности, основная цель которого заключается в решении проблемы дефицита квалифицированных инженерных кадров.

Фото: Полина Коник
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"Запуск проекта "Московская техническая школа" не только выведет на новый уровень сотрудничество столичных предприятий и высшей школы, но и создаст в Москве новые уникальные условия для профессионального роста и развития студенческой молодежи, компетенции которой сегодня нужны реальной экономике города", - считает Александр Мажуга.

По его мнению, сегодня вузы пока не очень хорошо ориентируются в вопросах реального спроса рынка на специалистов, которые обладают новыми инженерными и технологическими компетенциями. Вместе с тем современные предприятия стремятся повысить эффективность своей производственной деятельности, с их стороны растет спрос на перспективные технологии и механизмы цифровизации производств.

"МТШ научит вузы лучше ориентироваться в потребностях рынка труда, а предприятия увидят все возможности, которые есть у столичной высшей школы", - уверен спикер.

В результате этой совместной работы каждый вуз сможет выстроить прочные отношения со столичными предприятиями, а студенты и молодые ученые получат возможность не просто разработать проекты, но и воплотить их в жизнь.

"В Москве создается новый тип обучающих траекторий, когда студенты не просто знакомятся с работой разных предприятий, но и проходят "акклиматизацию", обучаются именно тем компетенциям, на которые делает акцент конкретный работодатель, а по окончании вуза выходят на работу в уже знакомую среду", - добавил спикер.

Суть программы "Московская техническая школа" заключается в создании сети центров технологических и производственных компетенций на базе вузов и научных организаций. Каждый центр будет оснащен всем, что позволит подготовить инженерные кадры. Механизм работы прост: предприятие направляет заявку на обучение, МТШ подбирает партнерский вуз, а потом разрабатывается индивидуальная программа обучения, которая отвечает запросу предприятия.

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