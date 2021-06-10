Сергей Собянин уволил руководителя контрактной службы Сергея Дегтярева

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение об увольнении Сергея Дегтярева с должности заместителя руководителя столичного департамента градостроительной политики и руководителя контрактной службы. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте мэра города.

Согласно тексту документа: "Освободить Дегтярева Сергея Гаврииловича от замещаемой должности заместителя руководителя департамента градостроительной политики города Москвы - руководителя контрактной службы и уволить с государственной гражданской службы города Москвы 30 июня 2021 года". В качестве причины увольнения - собственное желание чиновника.