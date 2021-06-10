10 июня Александр Бастрыкин провел необычный прием граждан. К председателю СК России обратились люди, чьи родственники скончались, по их мнению, из-за действий частной медицинской клиники. Речь идет о столичном ООО "Медицина 24/7".

Александр Бастрыкин внимательно выслушал людей, которые рассказали об организованной в клинике мошеннической схеме, о вымогательстве денег и "фактах насильственного удержания их родственников в этом медицинском учреждении". Сейчас эта информация проверяется центральным аппаратом. Само уголовное дело было возбуждено в столичном СК. А теперь по поручению главы ведомства оно передано в центральный аппарат.

Но нехорошие слухи об этом заведении начались не сегодня - они идут уже не первый месяц.

Именно в этой клинике при весьма подозрительных обстоятельствах скончался известный продюсер Владимир Арцибашев. Его семья обратилась в суд. Иск на 60 миллионов рассмотрят на следующей неделе. И как только суд иск принял, вдова Владимира Арцибашева заявила о нападении. Неизвестные плеснули в нее какой-то едкой жидкостью. Женщина считает, что ей решили отомстить сотрудники клиники, в которой скончался ее супруг.

Следом стали появляться все новые и новые пострадавшие пациенты и родственники погибших. Последние даже называли в жалобах клинику "фабрикой смерти". Другие рассказывали, что еле-еле смогли сбежать из клиники.

Недавно Арбитражный суд Москвы по требованию Росздравнадзора приостановил работу клиники на 90 суток из-за грубейших нарушений.

При этом суммы на лечение больных там зашкаливали. Вдова Владимира Арцибашева Анжела Хачатурьян объясняет, что счет за лечение ее супруга миллионный.

Еще одна пострадавшая, Елена Родимова, говорит, что чудом осталась в живых, вовремя сбежав из клиники "Медицина 24/7". По словам Родимовой, за восемь дней в клинике она заплатила 1 миллион 796 тысяч рублей.

Тамара Гулиа, супруга известного ученого и телеведущего Нурбея Гулиа, пришла в клинику "Медицина 24/7" сама. Просто сдать анализы. Но там ей пообещали исцеление от рака. "После оплаты им 2 миллионов 200 тысяч они стали требовать ежедневную оплату до 400 тысяч за нахождение Тамары в палате реанимации. С тех пор отца перестали пускать к Тамаре в палату", - рассказывает ее родственница Наталья Гулиа.

Когда близкие в прямом смысле с боем прорвались в реанимацию, было уже поздно. 10 мая Тамара Гулиа скончалась.

Супруг другой пациентки также говорит, что частная клиника постоянно требовала большие деньги.

Арбитражный суд приостановил работу клиники на 90 суток из-за нарушений

- Предварительный взнос - 100 тысяч - внес, затем предоставили список, что они сделали. Я ничего не понял, там одни медицинские термины - 598 тысяч. Раз надо - значит, надо. И так продолжалось, пока не перевалило через два миллиона. Потом стали делать химию. Первую сделали - у жены страшно болел живот, все плохо было, но через две недели успокоилось. Врач сказал, вторую надо делать обязательно, и вообще их нужно шесть. Сделали вторую, вечером того же дня стало плохо, начала терять сознание, позвонил в клинику. Оттуда прислали "скорую", - говорит муж. По его словам, утром в клинике снова потребовали деньги. А когда средства закончились, мужа просто перестали пускать к жене.

Сейчас женщина в крайне тяжелом состоянии и никого не узнает.