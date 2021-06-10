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Рубрика: Происшествия

Дорого и больно

СК проверяет частную клинику после смерти пациентов
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 128(8479)
10 июня Александр Бастрыкин провел необычный прием граждан. К председателю СК России обратились люди, чьи родственники скончались, по их мнению, из-за действий частной медицинской клиники. Речь идет о столичном ООО "Медицина 24/7".

Александр Бастрыкин внимательно выслушал людей, которые рассказали об организованной в клинике мошеннической схеме, о вымогательстве денег и "фактах насильственного удержания их родственников в этом медицинском учреждении". Сейчас эта информация проверяется центральным аппаратом. Само уголовное дело было возбуждено в столичном СК. А теперь по поручению главы ведомства оно передано в центральный аппарат.

Фото: iStock
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Но нехорошие слухи об этом заведении начались не сегодня - они идут уже не первый месяц.

Именно в этой клинике при весьма подозрительных обстоятельствах скончался известный продюсер Владимир Арцибашев. Его семья обратилась в суд. Иск на 60 миллионов рассмотрят на следующей неделе. И как только суд иск принял, вдова Владимира Арцибашева заявила о нападении. Неизвестные плеснули в нее какой-то едкой жидкостью. Женщина считает, что ей решили отомстить сотрудники клиники, в которой скончался ее супруг.

Следом стали появляться все новые и новые пострадавшие пациенты и родственники погибших. Последние даже называли в жалобах клинику "фабрикой смерти". Другие рассказывали, что еле-еле смогли сбежать из клиники.

Недавно Арбитражный суд Москвы по требованию Росздравнадзора приостановил работу клиники на 90 суток из-за грубейших нарушений.

Фото: пресс-служба Мещанского суда Москвы.
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При этом суммы на лечение больных там зашкаливали. Вдова Владимира Арцибашева Анжела Хачатурьян объясняет, что счет за лечение ее супруга миллионный.

Еще одна пострадавшая, Елена Родимова, говорит, что чудом осталась в живых, вовремя сбежав из клиники "Медицина 24/7". По словам Родимовой, за восемь дней в клинике она заплатила 1 миллион 796 тысяч рублей.

Тамара Гулиа, супруга известного ученого и телеведущего Нурбея Гулиа, пришла в клинику "Медицина 24/7" сама. Просто сдать анализы. Но там ей пообещали исцеление от рака. "После оплаты им 2 миллионов 200 тысяч они стали требовать ежедневную оплату до 400 тысяч за нахождение Тамары в палате реанимации. С тех пор отца перестали пускать к Тамаре в палату", - рассказывает ее родственница Наталья Гулиа.

Когда близкие в прямом смысле с боем прорвались в реанимацию, было уже поздно. 10 мая Тамара Гулиа скончалась.

Супруг другой пациентки также говорит, что частная клиника постоянно требовала большие деньги.

Арбитражный суд приостановил работу клиники на 90 суток из-за нарушений

- Предварительный взнос - 100 тысяч - внес, затем предоставили список, что они сделали. Я ничего не понял, там одни медицинские термины - 598 тысяч. Раз надо - значит, надо. И так продолжалось, пока не перевалило через два миллиона. Потом стали делать химию. Первую сделали - у жены страшно болел живот, все плохо было, но через две недели успокоилось. Врач сказал, вторую надо делать обязательно, и вообще их нужно шесть. Сделали вторую, вечером того же дня стало плохо, начала терять сознание, позвонил в клинику. Оттуда прислали "скорую", - говорит муж. По его словам, утром в клинике снова потребовали деньги. А когда средства закончились, мужа просто перестали пускать к жене.

Сейчас женщина в крайне тяжелом состоянии и никого не узнает.

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