Собянин рассказал о планах программы "Мой район" на севере Москвы

В блоге на своем персональном сайте мэр Москвы Сергей Собянин напомнил, что недавно в Коптево закончена реконструкция бывшего кинотеатра "Рассвет", и на его месте открылся новый общественный центр района. Следующий шаг - благоустройство прилегающего сквера, который станет уютной зоной для прогулок и отдыха. На детских площадках будут установлены новые игровые комплексы. Появится новая воркаут-площадка и место для выгула и дрессировки собак.

Далее глава города рассказал о том, что приведут в порядок и несколько дворов по соседству: ул. Зои и Александра Космодемьянских, 27, 29 и 34а, ул. Приорова, 30, а также скверы у храма святого великомученика Георгия Победоносца в районе Аэропорт - возле Амбулаторного пруда и кинотеатра "Баку".

Вместе с реконструкцией старого здания кинотеатра, которую планируется завершить в следующем году, местные жители получат качественное общественное пространство у воды.

Кроме того, будут благоустроены 25 дворов на прилегающих улицах: Асеева, Усиевича, Часовой, Самеда Вургуна, Лизы Чайкиной и др.

В Восточном Дегунино благоустроят парк "Северные Дубки". "Сделаем это максимально бережно, поскольку он входит в состав особо охраняемой природной территории - "Природный заказник Дегунинский", - пообещал Собянин. И заключил: "Благодаря реализации проектов по программе благоустройства тысячи жителей Северного округа получат более качественную городскую среду, а значит и дополнительные возможности для прогулок и отдыха рядом с домом.