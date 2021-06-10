Состояние пострадавших при пожаре в больнице в Рязани остается тяжелым

В министерстве здравоохранения Рязанской области сообщили о состоянии пострадавших в результате пожара в реанимационном отделении Рязанской областной клинической больницы имени Семашко. Все четыре пациента отделения, которые после пожара были переведены в палату интенсивной терапии, по-прежнему в стабильно тяжелом состоянии.

В минздраве региона уточнили, что так оценивается состояние 61-летней пациентки, переведенной в ОКБ.

Одна из трех пострадавших медсестер 27 лет доставлена в ожоговый центр при НМИЦ хирургии имени Вишневского, и врачи борются за ее жизнь.

Еще две ее коллеги находятся в удовлетворительном состоянии, одна из них проходит лечение в областной клинической больнице.