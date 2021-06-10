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10.06.2021 20:00
Рубрика: Власть

У Северного речного вокзала в Москве открылась пляжная зона

Текст: Любовь Проценко
Фото: Сергей Михеев
Куда теперь только не уходят теплоходы с Северного речного вокзала! Углич, Тверь, Ярославль, Нижний Новгород… И что интересно: даже если остаться на берегу, можно тоже прекрасно провести время прямо у причала. Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин открыл здесь великолепную пляжную зону. С 23 мая она работала в тестовом режиме, и за это время ее посетили уже шесть тысяч человек.

Напомню, сам Северный речной вокзал, памятник культурного наследия с 2009 года был закрыт - его здание находилось в аварийном состоянии. В 2017 году столичные власти добились его передачи городу. И вскоре взялись за реставрацию. В сентябре прошлого года порт пяти морей, как раньше называли вокзал, снова заработал. Реконструировала столица одновременно и примыкающий к нему "Парк Дружбы", набережную, причальную стенку. "Мы восстановили историю и сделали из этого комплекса замечательную прогулочную территорию, комфортное общественное пространство. Полтора миллиона человек уже побывали здесь", - с удовлетворением оценил результаты проделанной работы Сергей Собянин.

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Сегодня же у вокзала появилась еще и пляжная зона, оборудованная не хуже, чем на морском курорте. Есть раздевалки с ячейками для хранения личных вещей, санузлы и душевые. Для любителей полежать под лучами солнца - шезлонги и зонты, диваны-ракушки с откидными козырьками и многоместные мягкие ложа с балдахинами и подушками. В фитобаре и на летней кухне можно заказать напитки, свежевыжатые соки и закуски. В начале июля откроется ресторан "Речной" с греческой кухней. С панорамными окнами и живописными видами на Химкинское водохранилище он будет работать круглый год. Летняя же веранда этого заведения откроется уже 15 июня.

Но самое главное в этой зоне, конечно же, бассейны с подогреваемой водой, температура которой в любую погоду будет поддерживаться не ниже плюс 26. Их три. Самый большой размером 24x15 метров и глубиной полтора метра предназначен только для взрослых, поменьше: 9x9 метров - для всей семьи и для малышни самый маленький, глубиной 75 сантиметров. Воду обеззараживают с помощью ультрафиолетового излучения и песчаных фильтров.

Осмотрел мэр и результаты комплексного благоустройства примыкающей к пляжной зоне территории Национального теннисного центра им. Х.А. Самаранча. Площадь более восьми гектаров, которую он занимает, прежде находилась в неудовлетворительном состоянии. Сейчас со стороны Ленинградского шоссе появился дополнительный вход в центр и хорошая дорожно-тропиночная сеть. По новым дорожкам можно спуститься к благоустроенной набережной и пройти в парк Северного речного вокзала.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Для детей разного возраста построили две детские площадки и две спортивные с разнообразными снарядами для тренировок. Для тех же, кто придет сюда поиграть в теннис, работают 14 открытых грунтовых кортов и четыре закрытых с покрытием "хард", а так же семь кортов для пляжного тенниса и волейбола. К 2023 году здесь откроется еще и настоящий Дворец тенниса - с открытыми и закрытыми кортами, тренажерным залом и реабилитационным центром.

"Я считаю, что у нас получился один из самых лучших центров отдыха Москвы наряду с ВДНХ, "Зарядьем" и "Лужниками", - заключил глава города.

На этом развитие территории Северного речного вокзала не остановится. По словам мэра, город намерен реорганизовать в зону отдыха и территорию грузового Северного порта, где сейчас разгружаются грузы, что доставляет немало беспокойства жителям ближайших домов.

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