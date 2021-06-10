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10.06.2021 11:54

В Липецкой области открылась своя "Территория смыслов"

Региональный молодежный форум "Территория смыслов" открылся в Задонском районе Липецкой области. Глава региона Игорь Артамонов на встрече с его участниками ответил на их вопросы о политике, экологии, образовании, роли молодежи в развитии области.
Фото: Администрация Липецкой области Фото: Администрация Липецкой области
Фото: Администрация Липецкой области

Несколько вопросов коснулись мер поддержки молодежных инициатив, некоммерческих организаций, молодых ученых. Одна из участниц форума выступила с предложением увеличить размер областной премии имени Сергея Коцаря. В настоящее время молодых ученых премируют 25 тысячами рублей. Руководитель Липецкой области поддержал инициативу.

- Мы обязательно займемся этим вопросом. Увеличим размер премии до тридцати пяти тысяч рублей, - отметил Игорь Артамонов.

Многих интересовали перспективы трудоустройства. Участники форума спросили у главы региона, какие специалисты необходимы области сейчас и какие профессии будут востребованы в будущем.

Фото: Администрация Липецкой области
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- Липецкая область - регион с развитой промышленностью, и эта сфера постоянно совершенствуется, - отметил Игорь Артамонов. - Современные производства высокотехнологичные, наукоемкие, компьютеризированные. Нам нужны профессионалы в этой отрасли. В регионе сформировалось отличное IT-сообщество, у которого, я уверен, большое будущее.

Спросили Игоря Артамонова и о прошедшем Петербургском международном экономическом форуме, где Липецкая область заключила ряд важных соглашений на общую сумму свыше 70 миллиардов рублей. Участники поинтересовались, как удалось достичь таких весомых договоренностей.

- Была проделана большая работа, причем далеко не в дни форума, - рассказал Игорь Артамонов. - Наша команда трудится каждый день над созданием привлекательных условий для инвесторов. И мы видим хороший результат. Будем стараться его улучшить.

Подводя итог встречи, Игорь Артамонов поблагодарил участников форума за интересные вопросы и отметил, что региону важны их идеи и предложения.

- С молодежью надо разговаривать, ее нужно слушать, - подчеркнул Игорь Артамонов. - Форум "Территория смыслов" проводится далеко не в каждом субъекте. Мы очень рады, что нам удалось организовать его в нашем регионе. Это хорошая возможность для молодых людей не только заявить о себе, но и получить знания, а для власти - лучше понять, что нужно современной молодежи и чем мы можем помочь.

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