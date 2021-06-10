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10.06.2021 15:55
Рубрика: Общество

В Москве солнечное затмение попало в "пирог облаков"

Текст: Сергей Бабкин

Жители столицы не смогли увидеть солнечное затмение "вживую". Как заявил РИА "Новости" ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, небо было покрыто "пирогом облаков". Однако Московский планетарий организовал онлайн-трансляцию, и благодаря ей все желающие россияне могли понаблюдать за небесным спектаклем.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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В трансляции планетария можно было видеть, как происходит затмение в разных уголках мира. Среди российских регионов наилучшие условия для наблюдения оказались в Якутии. Местные жители использовали для наблюдения старые рентгеновские снимки и другие подручные средства.

Кольцеобразное затмение в следующий раз случится 1 июня 2030 года. В России его можно будет наблюдать на юге европейской части. А ближайшие солнечные затмения, которые будут видны и в столичном регионе, датированы 2039 и 2048 годами.

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