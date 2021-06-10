В Москву идет 30-градусная жара

Сезон дождей в Москве скоро сменится периодом зноя, рассказал ТАСС ведущий сотрудник центра "Фобос" Евгений Тишковец.

Жара придет в столичный регион через несколько дней, во второй половине месяца. По ночам термометры будут показывать до 18 градусов тепла, а днем воздух прогреется до плюс 30.

Как отметил Евгений Тишковец, даже сейчас температура воздуха немного превышает климатическую норму. Однако восприятие погоды портят дожди. Вторая половина июня будет солнечной, прогнозирует "Фобос".