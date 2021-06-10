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10.06.2021 13:49
Рубрика: Общество

В Москву идет 30-градусная жара

Текст: Сергей Бабкин
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Сезон дождей в Москве скоро сменится периодом зноя, рассказал ТАСС ведущий сотрудник центра "Фобос" Евгений Тишковец.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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Жара придет в столичный регион через несколько дней, во второй половине месяца. По ночам термометры будут показывать до 18 градусов тепла, а днем воздух прогреется до плюс 30.

Как отметил Евгений Тишковец, даже сейчас температура воздуха немного превышает климатическую норму. Однако восприятие погоды портят дожди. Вторая половина июня будет солнечной, прогнозирует "Фобос".

В регионах Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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