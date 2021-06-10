В Музейном квартале Тулы открылся филиал "Ясной Поляны"

Филиал "Ясной Поляны" уже четвертый на территории Музейного квартала. Тулякам уже доступны филиалы Государственного Исторического музея и музеев-заповедников Поленова и "Куликово поле".

- Только с января свыше 27 тысяч человек по билетам посетили учреждения музейного кластера. Все музеи здесь расположены в шаговой доступности, создана качественная инфраструктура. Это пространство стало одним из излюбленных мест прогулки не только жителей, но и гостей Тулы. Самое главное - это пространство для всей семьи, - отметила министр культуры РФ Ольга Любимова.

Экспозиция будет состоять из двух частей: одна расскажет о Туле - как времен Льва Толстого, так и современной. Вторая выставка позволит увидеть личные вещи писателя - его одежду и обувь, электрический фонарик и дорожный саквояж.

Директор "Ясной Поляны" Екатерина Толстая подчеркнула, что открытие филиала является лучшим свидетельством памяти о писателе:

- Для нас это очень радостное событие. Мне бы очень хотелось, чтобы этот филиал стал центром гостеприимства, чтобы как можно больше гостей города посетило его.

В мероприятии также приняли участие советник Президента Российской Федерации Владимир Толстой, директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин и специальный представитель Президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Фото: Пресс-служба Минкульта

Тем временем

Государственный центральный театральный музей имени Бахрушина откроет филиал в Музейном квартале Тулы.

"Мы начали прорабатывать этот вопрос совместно с Бахрушинским музеем. И я очень рада, что команда Бахрушинского музея получит новое пространство в Туле", - сказала министр культуры Ольга Любимова. Она отметила, что важно детально продумать концепцию нового филиала.