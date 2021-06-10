В Подмосковье запустили сервис по проверке земли

В Подмосковье запустили новый электронный сервис по предпроверке земельных участков. Он рассчитан на тех, кто собирается оформить в собственность арендуемую землю или увеличить свой участок за счет неразграниченной государственной земли - так называемой прирезки. Как утверждают в областном министерстве имущественных отношений, именно эти услуги являются самыми популярными у владельцев подмосковной земли. Только с начала года за оформлением земли в собственность обратились более 5 тысяч, а за перераспределением участков - более 13 тысяч человек.

Тот, кто арендует земельный участок, но уже вложил в него много средств, построив, например, производственный цех, имеет право на выкуп земли без торгов. В данном случае чаще всего речь идет о юридических лицах, но и рядовые граждане нередко обращаются за данной услугой после постройки дома. А дачники часто хотят присовокупить к своим шести соткам дополнительные небольшие площади, если по соседству с ними имеется неразграниченная земля. Но прежде заявки по этим вопросам были чем-то вроде лотереи. Человек обращался с заявлением в органы власти и не знал: удовлетворят или откажут. Потому что история земли и возможные ограничения по ее использованию были заявителю неизвестны.

Теперь не так. "У нас появился сервис, который позволит гражданам узнать практически обо всех существующих ограничениях по использованию земельного участка заранее", - говорит министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова. Для этого в разделе "Земля и стройка" на региональном портале госуслуг необходимо найти нужную услугу - "Предоставление земельных участков без проведения торгов" или "Перераспределение земельных участков", выбрать муниципалитет и указать кадастровый номер или координаты интересующей вас территории. После этого станет доступна информация о том, не входит ли данный участок в лесную, охранную или приаэродромную зону, а также короткое резюме, к примеру, такое: строительство на данной территории запрещено. То есть человека уведомляют о возможных проблемах с землей еще до того, как он обратился за ее оформлением.

"Таким образом, человек получает информацию об ограничениях, которые могут служить причиной отказа, что позволит ему сэкономить время и скорректировать границы участка, чтобы добиться положительного решения", - рассказали "РГ" в министерстве имущества региона.