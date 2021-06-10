В четверг музей-усадьба "Ясная Поляна" отметила вековой юбилей.

- Этот век очень славный для "Ясной Поляны", и открывается век следующий, а значит, открывается бессмертие, вечность. И нам приятно стать частью истории, - сказал советник президента РФ по культуре Владимир Толстой, много сделавший для развития музея в бытность его директором.

Для начала гости, приехавшие поздравить юбиляров, погасили почтовую марку, выпущенную в честь 100-летия музея-заповедника Льва Толстого. Специально для коллекционеров отметим, что блок с марками отпечатан тиражом 30 тысяч экземпляров. На марках изображен дом Льва Толстого, на полях почтового блока - Софья Андреевна и Лев Николаевич Толстые, башни въезда. Гашение происходило в здании нового филиала музея-усадьбы "Ясная Поляна" в музейном квартале на фоне выставки, рассказывающей о том, что Лев Толстой бывал на тульской почте. Отметившись для вечности, гости вновь вышли из здания - уже для официального открытия нового музея.

- Сегодня важный день для "Ясной Поляны" - мы отмечаем 100-летие музея, и лучшим подарком, лучшей памятью Льва Николаевича Толстого является то, что мы открываем новый музей, новый филиал. Для нас это очень радостное светлое событие. Очень хотелось бы, чтобы он стал центром гостеприимства, стал центром притяжения людей, - подчеркнула Екатерина Толстая, нынешний директор музея в Ясной Поляне.

Поскольку дело происходило в Музейном квартале, министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила, что с января это новое для нашей страны музейное пространство посетили более 27 тысяч гостей. А теперь здесь появился еще один музей.

- Все так совпало - и 100-летие музея "Ясная Поляна", и Музейный квартал. Это было сделано общим совместным трудом - и "Ясной Поляны", и министерства культуры, и области, - заметила Ольга Любимова. - Все музеи здесь расположены в шаговой доступности. И уже создана качественная инфраструктура для комфортного пребывания туристов. Это место стало одним из излюбленных мест прогулки не только местных жителей, но и гостей Тулы. Развитая инфраструктура привлекает постепенно все большее количество туристов. Самое главное - это пространство для всей семьи.

Новый филиал "Ясной Поляны" называется коротко: "Л.Н.Т." - эти буквы красуются над входом и, собственно, говорят обо всем. Официальная часть закончилась быстро и, наконец, можно увидеть, что скрывается за говорящей аббревиатурой. А там экспозиции. Тула, какой ее видел Лев Николаевич Толстой, предметы того времени - раритетный телефон, башмаки, афиша велосипедных гонок, почтовые отправления, конечно, самовар... Эта выставка "Тула и Толстой" про то, как он жил, общался, играл в теннис, катался на велотреке. Идем дальше, чтобы увидеть медицинские предметы, которыми пользовались в семье писателя. И следующая экспозиция - "Комильфо / не комильфо". Это про отношение Льва Толстого к моде и внешнему виду. Тут его фотографии в разные годы жизни. Здесь одежда и вещи, с которыми он уходил в последний раз из Ясной Поляны.

Впрочем, новый филиал - это не только выставки. В сувенирной лавке здесь можно купить традиционные яснополянские сувениры. И не совсем традиционные, например, носки с изречениями писателя. Здесь есть гостиничные номера, оформленные в стиле дворянских покоев, и небольшой ресторанчик.

Затем празднования продолжились уже в самой Ясной Поляне, где все проходило под открытым небом. К счастью, погода не подвела - было хоть и пасмурно, но без дождя. У дома Толстого звучала музыка - концерт струнного ансамбля Renaissance-квартет исполнял Вивальди, Генделя, Гайдна, Моцарта, Бетховена, Брамса. А к вечеру на сцене под открытым небом зазвучали романсы в исполнении народного артиста Олега Погудина.