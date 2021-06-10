Новости

Песков: Путин прилетит на саммит в Женеву непосредственно в день переговоров 09:56
На Урале возбуждено дело по факту ДТП с шестью погибшими пешеходами 09:55
Лауреат Нобелевской премии по химии Рихард Эрнст скончался в Швейцарии 09:39
Минтруд не будет увеличивать количество нерабочих дней ради 31 декабря 09:28
Движение на Тверской улице в Москве перекроют с пятницы до понедельника 09:27
Новый чат-бот позволит москвичам узнать дату проверки газового оборудования 09:20
Саммит Путина и Байдена в Женеве пройдет на вилле Ла Гранж 09:18
Опубликовано видео с места ДТП с шестью погибшими на Урале 09:02
Какие профессии будут самыми востребованными через 5-10 лет 08:45
Володин сообщил о сэкономленных депутатами средствах за пять лет 08:00
"Айлендерс" Варламова и Сорокина вышли в полуфинал Кубка Стэнли 07:50
Россиян предупредили о новой уловке телефонных мошенников 07:38
В Мьянме разбился военный самолет 07:33
В Свердловской области шесть человек погибли в ДТП со служебным автобусом 07:23
В Гонконге объявили лотерею для поощрения темпов вакцинации 07:13
В МИД назвали условие для исключения США из списка недружественных стран 07:06
На Кипре с 10 июня отменят комендантский час и откроют ночные клубы 06:30
Сколько времени тратят россияне, чтобы собраться на работу 06:01
В Индии 11 человек погибли при обрушении четырехэтажного здания 05:47
Цикады помешали сопровождающим Байдена журналистам вылететь в Европу 05:31
В Перу впервые выявили "индийский" штамм коронавируса 04:43
В Южной Корее при обрушении здания на автобус пострадали 17 человек 04:37
На Украине заявили о зависимости вооруженных сил от российского топлива 04:20
WSJ: Компания JBS заплатила хакерам 11 миллионов долларов 04:19
Рябков: Заявления США по "Северному потоку-2" не изменят позицию России 03:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд напомнил о запрете ЧОПам обыскивать граждан
Верховный суд напомнил о запрете ЧОПам обыскивать граждан
Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя
Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя
В "РГ" обсудят массовый скрининг новорожденных
В "РГ" обсудят массовый скрининг новорожденных
10.06.2021 09:24
Рубрика: Власть

Проект "Дальний Восток"

Сегодня развитие ДФО строится как работа любой коммерческой организации с инвесторами
Текст: Алексей Чекунков (министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики)
Российская газета - Экономика Дальнего Востока № 127(8478)
Алексей Чекунков стал одним из первых гостей медиазоны "РГ" на Петербургском экономическом форуме Фото: Сергей Николаев Алексей Чекунков стал одним из первых гостей медиазоны "РГ" на Петербургском экономическом форуме Фото: Сергей Николаев
Алексей Чекунков стал одним из первых гостей медиазоны "РГ" на Петербургском экономическом форуме Фото: Сергей Николаев

В рамках деловой программы Петербургского экономического форума прошла сессия "Дальний Восток: ресурсный фронтир или двигатель роста?". Немного не согласен с названием: не надо противопоставлять эти понятия. Наш макрорегион - и ресурсный фронтир (и мы этим гордимся), и двигатель роста.

Регионы субсидировали Дальний Восток почти на 130 миллиардов рублей

Ресурсы - это хорошо. И я приветствую более разумное и взвешенное отношение к этому благу, которое у нас есть, к тому, что Россия - самая богатая страна в мире с точки зрения ресурсов. Богатства дальневосточных недр открывали, изучали, ставили на баланс наши отцы и деды. Некапитализированный потенциал этих ресурсов еще громадный.

На протяжении последних семи с половиной лет развитие Дальнего Востока происходит, можно сказать, как бизнес-проект, то есть по принципам бизнес-планирования - так, как работала бы с инвесторами любая коммерческая организация, опираясь на свои преимущества и предлагая их своим клиентам. В данном случае наши "клиенты" - это инвесторы.

В структуре инвестиций в дальневосточную экономику сегодня всего десять процентов занимают бюджетные вложения. Остальное приходится на государственные корпорации и частный бизнес, причем это инвестиции, структурированные исходя из логики прибыльности и эффективности. Так и должно быть.

Надо сказать, что точность нашего "бизнес-плана" невероятно высока. По соглашениям, которые уже подписаны на реализацию более чем 2600 инвестиционных проектов в рамках преференциальных режимов (в первую очередь территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток), заявлено свыше 5,5 триллиона рублей инвестиций. Фактически вложено более 1,5 триллиона. А с учетом Арктической зоны РФ, половина которой приходится на Дальний Восток, - 1,8 триллиона.

Мы изначально настроили фильтр для входа так, что любой бизнес, желающий реализовать свой инвестпроект в ДФО, может это сделать

Разница между тем, что инвесторы фактически вкладывают, и тем, что мы ожидаем по графику, составляет всего порядка десяти процентов. Я считаю, что это потрясающий результат и что мы изначально настроили фильтр для входа так, что любой бизнес, желающий реализовать свой инвестпроект в ДФО, может это сделать.

Меры поддержки, которые с большими "боями" удалось выбить для Дальнего Востока, беспрецедентны. На территории Российской Федерации сопоставимых льготных режимов не существует, в том числе на такие важные для предпринимателя статьи, как социальные налоги и сборы. Нас критикуют за это. Но уже более 60 тысяч рабочих мест создано, и социальные платежи по ним составляют 7,6 процента от фонда оплаты труда, а не 30, как при обычном налогообложении.

Мы сфокусированы на том, чтобы и дальше совершенствовать преференциальные режимы. На днях Государственная дума рассматривала пакет поправок в федеральные законы о территориях опережающего социально-экономического развития и свободном порте Владивосток. Они содержат очень важную юридическую новеллу: происходит переход от принципа "можно заниматься всем, что разрешено" к принципу "можно заниматься всем, что не запрещено". Это дает предпринимателям возможность еще более уверенно трудиться, не задумываясь каждый раз - легитимны или нет полученные ими льготы.

Четыре региона ДФО вошли в топ-30 регионов национального инвестрейтинга

Кроме того, мы будем задействовать преференциальные режимы, чтобы подтягивать социальную сферу. На всех этих тысячах предприятий должны работать счастливые, благополучные, обеспеченные люди. Мы намерены строить большие объемы жилья. И я хочу, чтобы предприниматели услышали: их сотрудники должны жить в качественных недорогих домах. Это может быть и арендное жилье по уникальным ставкам, когда благодаря региональным субсидиям и усилиям ДОМ.РФ съем двухкомнатной квартиры обойдется в шесть тысяч в месяц. Это и покупки за счет "Дальневосточной ипотеки". Это и масштабные стройки, в результате чего мы добьемся, чтобы стоимость жилья на Дальнем Востоке росла медленнее, чем в целом по стране.

В регионах Власть Власть Работа власти Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Филиалы РГ Дальний Восток ДФО

Главное сегодня

Саммит Путина и Байдена в Женеве пройдет на вилле Ла Гранж
В МИД назвали условие для исключения США из списка недружественных стран
Минтруд не будет увеличивать количество нерабочих дней ради 31 декабря
Пушков оценил настрой Байдена на жесткий разговор с Путиным
В Гидрометцентре рассказали о погоде в праздничные дни
Владимир Путин расширил меры поддержки семей с детьми
КС разъяснил правила оплаты тепловой энергии