В рамках деловой программы Петербургского экономического форума прошла сессия "Дальний Восток: ресурсный фронтир или двигатель роста?". Немного не согласен с названием: не надо противопоставлять эти понятия. Наш макрорегион - и ресурсный фронтир (и мы этим гордимся), и двигатель роста.

Ресурсы - это хорошо. И я приветствую более разумное и взвешенное отношение к этому благу, которое у нас есть, к тому, что Россия - самая богатая страна в мире с точки зрения ресурсов. Богатства дальневосточных недр открывали, изучали, ставили на баланс наши отцы и деды. Некапитализированный потенциал этих ресурсов еще громадный.

На протяжении последних семи с половиной лет развитие Дальнего Востока происходит, можно сказать, как бизнес-проект, то есть по принципам бизнес-планирования - так, как работала бы с инвесторами любая коммерческая организация, опираясь на свои преимущества и предлагая их своим клиентам. В данном случае наши "клиенты" - это инвесторы.

В структуре инвестиций в дальневосточную экономику сегодня всего десять процентов занимают бюджетные вложения. Остальное приходится на государственные корпорации и частный бизнес, причем это инвестиции, структурированные исходя из логики прибыльности и эффективности. Так и должно быть.

Надо сказать, что точность нашего "бизнес-плана" невероятно высока. По соглашениям, которые уже подписаны на реализацию более чем 2600 инвестиционных проектов в рамках преференциальных режимов (в первую очередь территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток), заявлено свыше 5,5 триллиона рублей инвестиций. Фактически вложено более 1,5 триллиона. А с учетом Арктической зоны РФ, половина которой приходится на Дальний Восток, - 1,8 триллиона.

Мы изначально настроили фильтр для входа так, что любой бизнес, желающий реализовать свой инвестпроект в ДФО, может это сделать

Разница между тем, что инвесторы фактически вкладывают, и тем, что мы ожидаем по графику, составляет всего порядка десяти процентов. Я считаю, что это потрясающий результат и что мы изначально настроили фильтр для входа так, что любой бизнес, желающий реализовать свой инвестпроект в ДФО, может это сделать.

Меры поддержки, которые с большими "боями" удалось выбить для Дальнего Востока, беспрецедентны. На территории Российской Федерации сопоставимых льготных режимов не существует, в том числе на такие важные для предпринимателя статьи, как социальные налоги и сборы. Нас критикуют за это. Но уже более 60 тысяч рабочих мест создано, и социальные платежи по ним составляют 7,6 процента от фонда оплаты труда, а не 30, как при обычном налогообложении.

Мы сфокусированы на том, чтобы и дальше совершенствовать преференциальные режимы. На днях Государственная дума рассматривала пакет поправок в федеральные законы о территориях опережающего социально-экономического развития и свободном порте Владивосток. Они содержат очень важную юридическую новеллу: происходит переход от принципа "можно заниматься всем, что разрешено" к принципу "можно заниматься всем, что не запрещено". Это дает предпринимателям возможность еще более уверенно трудиться, не задумываясь каждый раз - легитимны или нет полученные ими льготы.

Кроме того, мы будем задействовать преференциальные режимы, чтобы подтягивать социальную сферу. На всех этих тысячах предприятий должны работать счастливые, благополучные, обеспеченные люди. Мы намерены строить большие объемы жилья. И я хочу, чтобы предприниматели услышали: их сотрудники должны жить в качественных недорогих домах. Это может быть и арендное жилье по уникальным ставкам, когда благодаря региональным субсидиям и усилиям ДОМ.РФ съем двухкомнатной квартиры обойдется в шесть тысяч в месяц. Это и покупки за счет "Дальневосточной ипотеки". Это и масштабные стройки, в результате чего мы добьемся, чтобы стоимость жилья на Дальнем Востоке росла медленнее, чем в целом по стране.