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10.06.2021 08:59
Рубрика: Происшествия

На Чукотке местный житель осужден за стрельбу в полицейского

Текст: Юрий Батин

В Иультинском районе Чукотского автономного округа местный житель осужден к трем годам лишения свободы за применение насилия в отношении представителя власти.

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31-летний ранее неоднократно судимый местный житель признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Пресс-служба прокуратуры Чукотки сообщила, что в феврале этого года молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, попытался попасть в квартиру женщины вопреки ее воле, начал шуметь. Женщина вызвала полицию. Когда по вызову на место происшествия прибыл сотрудник, злоумышленник, не желая выполнять его законные требования о прекращении совершения правонарушения, произвел в полицейского не менее пяти выстрелов из пневматического пистолета.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил подсудимого к трем годам лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Чукотский АО

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