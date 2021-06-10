На Чукотке паводок подтопил более 40 домов в двух селах

Более 40 домов и около ста придомовых территорий подтоплены в чукотских селах Ваеги и Марково, сообщили в пресс-службе главка МЧС по Чукотскому АО.

Паводок начался на прошлой неделе после подъема уровня рек Майн и Анадырь​​​. В Марково и Ваегах многие дома стоят на сваях, поэтому подтопило только старые строения. В воде оказались и два участка дорог, а также взлетно-посадочная полоса в Маркове. В Ваегах пришлось отключить дизельную электростанцию.

"В оба села доставлены необходимые грузы, а в Ваеги - дополнительный дизель-генератор на 5кВт. После снижения уровня воды будет проведен поквартирный обход, оценен ущерб имуществу и жилфонду для подготовки компенсаций семьям из резервного фонда Чукотского АО", - сообщили в пресс-службе окружного правительства.

Сейчас уровень рек у Маркова и Ваег превышает отметку опасного явления, но темпы роста уровня замедлились.

В селах побывала межведомственная рабочая группа под руководством и.о. руководителя департамента промышленной политики Чукотского АО Валерия Козлова.

"В пункты временного размещения местные жители почти не обращаются, так как предпочитают оставаться дома или у родственников. Для подтопленцев организовано горячее питание, им оказывают всю необходимую помощь и поддержку", - уточнили в пресс-службе правительства ЧАО.