Названы регионы с самыми высокими средними зарплатами

Чукотка стала регионом с самой высокой средней зарплатой за январь-февраль 2021 года - 122,9 тысячи рублей. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.

Второе место занял Ямало-Ненецкий АО (108,4 тысячи рублей), третье - Москва (99,5 тысячи рублей). Замыкают пятерку Магаданская (98,6 тысячи рублей) и Сахалинская области (93,4 тысячи рублей).

Самые низкие среднемесячные зарплаты в России были зафиксированы в Ивановской области (27,6 тысячи рублей), Дагестане (28,7 тысячи рублей), Чечне (28,8 тысячи рублей), Кабардино-Балкарии (28,9 тысячи рублей) и Алтайском крае (29 тысяч рублей).