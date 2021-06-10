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10.06.2021 08:07
Рубрика: Экономика

Названы регионы с самыми высокими средними зарплатами

Текст: Матвей Линник

Чукотка стала регионом с самой высокой средней зарплатой за январь-февраль 2021 года - 122,9 тысячи рублей. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.

Фото: iStock
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Второе место занял Ямало-Ненецкий АО (108,4 тысячи рублей), третье - Москва (99,5 тысячи рублей). Замыкают пятерку Магаданская (98,6 тысячи рублей) и Сахалинская области (93,4 тысячи рублей).

Самые низкие среднемесячные зарплаты в России были зафиксированы в Ивановской области (27,6 тысячи рублей), Дагестане (28,7 тысячи рублей), Чечне (28,8 тысячи рублей), Кабардино-Балкарии (28,9 тысячи рублей) и Алтайском крае (29 тысяч рублей).

В регионах Экономика Работа Зарплата Правительство Минэкономразвития Росстат Филиалы РГ Дальний Восток Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Юг России Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ДФО Чукотский АО УрФО ЯНАО ЦФО Москва ДФО Магаданская область ДФО Сахалинская область

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