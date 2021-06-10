Парламентарии Дальнего Востока поддержали инициативу Госсобрания Якутии

Парламентская Ассоциация "Дальний Восток и Забайкалье" поддержала законодательную инициативу Госсобрания Якутии, нацеленную на более полную реализацию программы расселения граждан из ветхого и аварийного жилья.

Законопроект в режиме видеоконференцсвязи представил на общем собрании парламентской ассоциации председатель Госсобрания республики Петр Гоголев. Он отметил, что сейчас, в соответствии с федеральным законодательством, расходовать средства программы можно на строительство и покупку жилья только в многоквартирных домах.

- Однако в малых населенных пунктах из-за небольшой численности жителей строительство многоквартирных домов является нерациональным, при этом рынок вторичного жилья, за счет покупки которого можно было бы решить проблему, там недостаточен либо отсутствует. А размер компенсации за аварийное жилье, как правило, не позволяет людям приобрести жилое помещение по рыночной стоимости. Заменить аварийный и ветхий жилой фонд новым в сельской местности по действующим правилам очень сложно. Многие сельские семьи могут оказаться без жилья, а процесс расселения аварийных домов растянется на неопределенное время, - подчеркнул Петр Гоголев.

Проблема усугубляется тем, что большая часть (около 89 процентов) аварийного жилищного фонда представлена одноэтажными и двухэтажными многоквартирными домами. Располагаются они в основном как раз в небольших населенных пунктах.

Проект закона, направленный в Государственную Думу РФ якутскими парламентариями, предусматривает возможность приобретения и строительства для граждан, включенных в программу переселения из аварийного жилья, индивидуальных жилых домов из сборных комплектов заводского изготовления по отобранным проектам. Его принятие решило бы проблему многих селян, интересы которых действующее законодательство не учитывает.

Парламент Якутии предложил внести изменения в статьи 16 и 19.1 Федерального закона "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства". Законопроект направлен в Госдуму 6 марта, а 9 марта передан на рассмотрение в думский комитет по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству.

Как отметил Петр Гоголев, в поддержку законодательной инициативы уже высказались законодательные органы 19 субъектов РФ.

- Руководство Фонда содействия реформированию ЖКХ в лице генерального директора Константина Цицина также поддержало принятие этой законодательной инициативы, - сказал Петр Гоголев.

По итогам рассмотрения вопроса участники общего собрания Парламентской Ассоциации "Дальний Восток и Забайкалье" поддержали законодательную инициативу Госсобрания Якутии и рекомендовали депутатам Государственной Думы РФ принять поправки к статьям 16 и 19.1 федерального закона "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства".