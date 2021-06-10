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10.06.2021 08:19

Парламентарии Дальнего Востока поддержали инициативу Госсобрания Якутии

Текст: Владимир Таюрский
Парламентская Ассоциация "Дальний Восток и Забайкалье" поддержала законодательную инициативу Госсобрания Якутии, нацеленную на более полную реализацию программы расселения граждан из ветхого и аварийного жилья.

Законопроект в режиме видеоконференцсвязи представил на общем собрании парламентской ассоциации председатель Госсобрания республики Петр Гоголев. Он отметил, что сейчас, в соответствии с федеральным законодательством, расходовать средства программы можно на строительство и покупку жилья только в многоквартирных домах.

Парламент Якутии предложил строить в селах индивидуальное жилье взамен аварийного

- Однако в малых населенных пунктах из-за небольшой численности жителей строительство многоквартирных домов является нерациональным, при этом рынок вторичного жилья, за счет покупки которого можно было бы решить проблему, там недостаточен либо отсутствует. А размер компенсации за аварийное жилье, как правило, не позволяет людям приобрести жилое помещение по рыночной стоимости. Заменить аварийный и ветхий жилой фонд новым в сельской местности по действующим правилам очень сложно. Многие сельские семьи могут оказаться без жилья, а процесс расселения аварийных домов растянется на неопределенное время, - подчеркнул Петр Гоголев.

Проблема усугубляется тем, что большая часть (около 89 процентов) аварийного жилищного фонда представлена одноэтажными и двухэтажными многоквартирными домами. Располагаются они в основном как раз в небольших населенных пунктах.

Проект закона, направленный в Государственную Думу РФ якутскими парламентариями, предусматривает возможность приобретения и строительства для граждан, включенных в программу переселения из аварийного жилья, индивидуальных жилых домов из сборных комплектов заводского изготовления по отобранным проектам. Его принятие решило бы проблему многих селян, интересы которых действующее законодательство не учитывает.

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Парламент Якутии предложил внести изменения в статьи 16 и 19.1 Федерального закона "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства". Законопроект направлен в Госдуму 6 марта, а 9 марта передан на рассмотрение в думский комитет по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству.

Как отметил Петр Гоголев, в поддержку законодательной инициативы уже высказались законодательные органы 19 субъектов РФ.

- Руководство Фонда содействия реформированию ЖКХ в лице генерального директора Константина Цицина также поддержало принятие этой законодательной инициативы, - сказал Петр Гоголев.

По итогам рассмотрения вопроса участники общего собрания Парламентской Ассоциации "Дальний Восток и Забайкалье" поддержали законодательную инициативу Госсобрания Якутии и рекомендовали депутатам Государственной Думы РФ принять поправки к статьям 16 и 19.1 федерального закона "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства".

В регионах Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия

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