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10.06.2021 14:10
Рубрика: Культура

Юнганс: В Якутске много творческих учебных заведений, кадрового голода нет

Текст: Валерий Кичин
Театр оперы и балета республики Саха в Якутске живет бурно. После серии скандалов и увольнений на пост директора в 2019 году пришел, выиграв конкурс, 34-летний Сергей Юнганс, выпускник Екатеринбургского театрального института, поставивший несколько спектаклей в Чебоксарах и на малой сцене Свердловской музкомедии. Театр он принял в канун его полувекового юбилея. Сразу предложил новую структуру руководства: упразднил должности главного режиссера и главного балетмейстера, но объединил позиции директора и худрука.
Фото: предоставлено Театром оперы и балета Республики Саха Фото: предоставлено Театром оперы и балета Республики Саха
Фото: предоставлено Театром оперы и балета Республики Саха

Его первая режиссерская работа "Калейдоскоп иллюзий" обозначена как музыкальная драма, но похожа на ревю из разножанровых - от Генделя до Соловьева-Седого - вокальных номеров и балетного дивертисмента. Все это играется для 40 зрителей, размещенных на авансцене. Действо я видел в записи, для театра классики оно показалось странным. Прошли также премьеры балета "12 стульев", оперы "Кармен" и оперетты "Сильвы", обозначился курс на репертуар более развлекательный. Афиша с новым логотипом сегодня ничем не напоминает о триумфах театра наподобие "Князя Игоря", сразившего Москву пять лет назад.

Все это вызывает в городе споры. Приглашенный дирижер Евгений Шейко опубликовал письмо, в котором считает, что новый курс театра "может привести к непоправимым последствиям". Пишут, что перестал работать худсовет, и все решения принимаются единолично. Узнаем о планах театра из первых уст. Наш собеседник - Сергей Юнганс.

Вы почти два года возглавляете театр - достаточно, чтобы стать там своим, но сохранить и сторонний взгляд. Почему вы выбрали Якутск?

Сергей Юнганс: В юности я был артистом, но понял, что мне интереснее выразить свое видение театра, и я пошел на режиссуру. Когда якутский театр объявил конкурс на должность директора, я приехал побеждать: в 34 года занять пост руководителя оперного театра - в этом был определенный вызов. Да и в городе я чувствовал нечто еще не изведанное. Якутия далека от центральной России, и здесь сохранились человеческие качества, каких уже нет в мегаполисах. Люди очень чистые, светлые, преданные своей профессии. И за эти почти два года мое понимание жизни очень сильно поменялось. Может быть, это ментальность народа, среди которого я теперь живу. Но я ни секунды не жалел о своем решении.

Фото: М. Логвинов
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Как одна из киностолиц Якутск себя уже зарекомендовал. А как с театральной жизнью?

Сергей Юнганс: Здесь, в центре Арктики, откуда до ближайшего крупного города лететь несколько часов, работают 8 государственных театров, филармония и цирк - на 300 тысяч человек! В них представлены практически все жанры и виды искусств. Это и достоинство и проблема для нас. Ведь театром увлечены далеко не все, и для нас как крупнейшего театра республики это испытание на прочность. Мы должны ставить спектакли конкурентоспособные, чтобы публика выбирала именно нас. От этого выстраивается наша художественная и репертуарная политика.

Сколько раз может пройти спектакль в Якутске, собирая публику?

Сергей Юнганс: Было время, премьеру играли два-три раза и забывали на два года. Но спектакль жив, когда он играется. Чтобы вписался в память артистов, музыкантов оркестра, художников по свету… В феврале у нас вышел балет "12 стульев" на музыку Геннадия Гладкова и прошел десять раз при полном зале. За юбилейный сезон мы выпустили шесть премьер - это было сложно. В городе нет железной дороги, месяцами к нам нет навигации, нужно заранее запасаться тканями, железом - всем, что нужно для спектакля, процесс производства здесь сложнее, чем где бы то ни было. Но все вышло в свой срок, и это - подвиг всего коллектива. Ведь театр - не здание, а люди, в Якутске я особенно это почувствовал. Придешь в пошивочный цех поздно вечером - там все еще трудятся художники по костюмам. Не уходят домой: премьера на носу! Я здесь работаю с людьми, которые все могут! Ситуация была стрессовой, но театр все одолел, и мы замечательно закрыли этот тяжелый сезон.

Где театр берет творческие кадры?

Сергей Юнганс: В балетной труппе почти все - выпускники Якутского хореографического училища. Основная часть оперной труппы - выпускники Уральской консерватории. Молодежь - из нашего Арктического института культуры и искусств или Высшей школы музыки. В Якутске много творческих учебных заведений, кадрового голода здесь нет.

Первый поставленный вами спектакль - "Калейдоскоп иллюзий" - вы играете для сорока человек. В чем затея?

Сергей Юнганс: Спектакль идет на экспериментальной площадке. "Калейдоскоп…" - подобие мюзикла, для классического театра оперы и балета - новое направление. Мы исследуем жанровые возможности театра, пытаемся делать спектакли, интересные новым поколениям, которым еще не близки такие сложные явления, как опера и балет. То есть новизной форматов хотим привлечь новую публику.

Удается?

 Сергей Юнганс: Билеты раскуплены. Трудно попасть и на премьеру "Кармен". Хорошо ходят на "Сильву". В Якутске нет театра музкомедии, а жанр популярен - когда-то у нас шла "Летучая мышь", шли национальные музыкальные комедии. Мы возвращаем традицию, и положительная динамика очень заметна: если в 2019 году зал заполнялся на 44 процента, в 2020-м - на 67 процентов. Когда я приехал, на балетных спектаклях в зале сидели только женщины, теперь замечаю пары, даже мужские компании - публика меняется.

К моменту вашего приезда в театре уже была сильная труппа. Какие реформы вы проводите?

Сергей Юнганс: Сам я не уволил ни одного артиста. И мы не взяли ни одного артиста из других регионов. Пришли четыре выпускника нашего хореографического училища, но кардинальных изменений в труппе не было. Задача руководителя театра - максимально использовать имеющиеся в театре таланты. Среди наших проектов есть "Арт резиденция "АРКТИКА - открытый театр", где мы предоставляем молодым возможность осуществлять свои замыслы в жанрах оперы, балета и перформанса.

Фото: предоставлено Союзом театральных деятелей России
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Когда официально празднуете юбилей театра? 

Сергей Юнганс: Осенью. Все то, что мы делаем, возможно при огромной поддержке руководства республики. Сейчас подготовлены документы на получение звания академического театра. Мы участники федерального плана "Большие гастроли", запланирована поездка по городам Поволжья - Ульяновск, Казань, Уфа, Йошкар-Ола. Но вообще, когда говорят о нашем театре, у всех ощущение, что мы тут купаемся в алмазах. Увы, все не так. Учредитель обеспечивает нам стопроцентное финансирование оплаты труда и, частично, - коммунальных платежей. Деньги на постановки нужно заработать самим.

Вы совмещаете должности директора и худрука. Но как такому театру без главного балетмейстера, главного режиссера? 

Сергей Юнганс: Вероятно, это решение можно назвать дерзким. Но я понимал, что нам нужны изменения, и мы решили пойти по принципу импорта компетенций. Чтобы к нам прилетали специалисты - художники, дирижеры, режиссеры самых разных направлений. Чтобы труппа имела возможность с ними работать, приобретая новые знания, навыки. Это - путь развития.

То есть вы сторонник интендантской театральной модели?

Сергей Юнганс: Да. Руководить музыкальным театром, где, по сути, несколько трупп, - значит уметь анализировать, просчитывать ходы. В Екатеринбурге я наблюдал, как сложно выстраиваются взаимоотношения между директором и главным режиссером. Мне кажется более плодотворным опыт московской "Геликон-оперы", где в одном лице соединяется административное и художественное руководство. Как бы нам здесь в Якутске ни было холодно, я хочу сделать так, чтобы наш театр здесь был популярен и любим. Чтобы талантливые люди приезжали к нам работать. Здесь особый, неповторимый национальный колорит. Изюминка нашего театра именно в этом: на стыке с национальным искусством в классике может возникать что-то совсем новое.

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