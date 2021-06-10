Стоимость жилья в Сахалинской области приблизилась к московской

Сахалинская область обошла все регионы страны, уступив только Москве, по рассчитанному на 3 квартал 2021 года нормативу средней цены квадратного метра на первичном рынке жилья. Это следует из проекта приказа федерального минстроя, опубликованного на соответствующем портале правовых актов.

Чтобы сделать жилье в Сахалинской области более доступным, в регионе будут больше строить. Фото: Сергей Красноухов

Для территорий ДФО норматив определялся по стоимости, представленной в данных Росстата. А это значит, что показатель максимально приближен к реальному. Почему "квадрат" на островах стал золотым и что с этим делать, разбирался корреспондент "РГ".

Чтобы сделать жилье в Сахалинской области более доступным, в регионе будут больше строить. Об этом заявил губернатор Валерий Лимаренко во время визита в регион вице-премьера - полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

- Начиная с этого года мы выходим на 500 тысяч квадратных метров жилья в год, из которых почти 200 тысяч - социальное и арендное. Это больше "квадрата" на человека, что является лучшим показателем в стране, - отметил глава региона.

Напомним, итог 2019 года - 316 тысяч квадратных метров, прошлого - 430 тысяч.

Высокий темп будут держать десять лет, в течение которых планируют возвести шесть миллионов квадратных метров. Уже отобраны 370 потенциальных площадок. Это в свою очередь, как уверены чиновники, подтянет в область новых девелоперов и строителей. Появится конкурентная среда, от которой также зависит стоимость жилья.

Поскольку с бюджетными деньгами "непросто", в регионе сделали ставку на иные источники. Так, через инфраструктурные облигации планируют привлечь 47 миллиардов рублей.

Проблему высоких цен на жилье частично решают и с помощью ипотечного кредитования. В прошлом году жители области оформили более двух тысяч кредитов на сумму свыше 9,6 миллиарда рублей в рамках "Дальневосточной ипотеки", "Ипотеки с государственной поддержкой 2020" и "Сельской ипотеки".

Ситуацию со стоимостью квартир обсуждали на заседании совета при полпреде президента в апреле. Тогда Юрий Трутнев также отмечал, что "жилья для дальневосточников строится мало, и продается оно по высокой цене".

- В среднем по ДФО один квадратный метр стоит около 91 тысячи рублей. Основной причиной является завоз практически всех стройматериалов. Инфраструктура создает большие сложности для строительства, - сказал он.

В этом свете островной регион страдает больше всех из-за своего географического положения. По данным Сахалинстата, в первом квартале этого года средняя стоимость "квадрата" на первичном рынке составила почти 110 тысяч рублей, на вторичном - 123 тысячи. В столице региона "средняя" легко превращается в 150-200 тысяч.

- В областном центре цены на жилье из области фантастики. "Трешка" в новом жилом комплексе продается за 20 миллионов рублей. Мы лучше за эти деньги или даже дешевле купим в Санкт-Петербурге, - рассказывает сахалинка Алена Разумовская.

Дорого не только покупать, но и снимать. Аренда однокомнатной квартиры в городе доходит до 40 тысяч рублей в месяц вместе с коммунальными платежами.

Как отмечает директор Сахалинского филиала Дальневосточного геологического института ДВО РАН Алексей Коновалов, острая нехватка высоквалифицированных кадров в регионе обусловлена в том числе и недоступным жильем.

Когда цены на стройматериалы в центральных регионах России повышаются на несколько процентов, на островах они растут в три раза

- У нас не готовят физиков и математиков - базовые направления для технических специальностей. Костяк ученых состоит из когда-то приехавших специалистов. Но надо же обновлять кадры. Есть студенты из Москвы и других городов, которые хотели бы начать карьеру у нас на Сахалине. Но брать их на зарплату, которую они будут полностью отдавать за аренду квартиры… По действующим в регионе жилищным программам, в том числе арендной, у неместных вчерашних студентов мало шансов что-то получить, - говорит он.

По мнению генерального директора "Сахалинстроя" Валерия Мозолевского, проблема "золотых метров" парадоксально связана со льготным ипотечным кредитованием: снижением процентов и суммы первоначального взноса.

- Появились тысячи семей, которые на свой страх и риск берут эти "подешевевшие" ипотеки. Этот организованный огромный вал спроса в большей части и спровоцировал рост цен на фоне дефицита предложения, - считает глава ассоциации.

Представитель компании-застройщика из Южно-Сахалинска Александр Ли корень зла видит в удаленности региона, которая является причиной сложной логистики. Ситуацию кардинальным образом, по его мнению, изменил бы мост с материка на Сахалин.

- Своих заводов у нас нет, да их и нерентабельно строить из-за небольшого спроса. Если цены на строительные материалы в центральных регионах России повышаются на несколько процентов, то у нас в регионе - в два, а то и в три раза. В конце прошлого года тонна арматуры стоила 47 тысяч рублей, в этом - 70 тысяч! - делится он цифрами, добавляя, что компания регулярно получает от поставщиков письма о повышении стоимости материалов.

Большой отпечаток на отрасль наложила пандемия. В конце прошлого года стройки были остановлены на полгода.

- Это не могло не отразиться на финальной стоимости введенного квадратного метра. Мы не можем работать себе в минус, - отмечает Ли.

Еще одной проблемой он называет искусственное завышение цен на "вторичку". И если такая нездоровая тенденция продолжится, то в случае коллапса, допустим, если закончатся нефть и уголь, все может рухнуть как карточный домик. Вот тогда цены сравняются с теми, что установились в средней полосе России.

Между тем, как считает Алексей Коновалов, сахалинским застройщикам при возведении домов можно снизить расходы на антисейсмические мероприятия.

- В регионе много участков с необоснованно завышенными нормативными значениями сейсмичности. Понятно, что чем она больше, тем дороже строительные работы: нужно поглубже вбивать сваи, задавать определенные параметры конструкции. Однако современная изученность региона свидетельствует о том, что сейсмичность некоторых территорий ниже на полбалла-балл при сохранении одинакового уровня надежности. Необходимо внести изменения в нормативные документы хотя бы пока на региональном уровне, - поясняет ученый.

Особняком в строительной отрасли стоит ситуация в кадровой сфере, связанная с неудовлетворительным уровнем подготовки рабочих и низкой оплатой их труда.

- Я недавно вынес на обсуждение проблему с зарплатами строителей. Кто докажет, что заложенные в смете средства дошли до рабочего? Руководители подрядных организаций либо демпингуют за счет этих денег, либо забирают финансы из фонда оплаты труда рабочих себе в карман. В итоге к строительным работам привлекают на все согласных неквалифицированных выходцев из Средней Азии. А местные специалисты или уезжают, или идут работать в "летучие бригады" за нормальное вознаграждение. Правительству области при исполнении государственных и муниципальных контрактов необходимо организовать контроль выплачиваемой зарплаты. Если в сметах государство заложило бюджетные деньги на оплату труда рабочих, средства обязаны дойти до адресата, чтобы у россиян, особенно у молодежи вернулась уверенность и желание работать на строительных объектах, - уверен Валерий Мозолевский.