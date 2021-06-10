Свыше тысячи человек привлекли к тушению пожаров в Якутии

Для тушения природных пожаров, угрожающих якутским поселкам, привлекли 1139 человек и 159 единиц техники. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

По данным ФБУ "Авиалесоохрана", в четверг в Якутии зарегистрированы 28 очагов. Огонь уничтожил свыше 16 тысяч гектаров леса. За сутки удалось потушить шесть пожаров на площади 435 гектаров.

В зоне особого внимания спасателей находится поселок Хандыга, к которому огонь подступил почти вплотную. Сейчас на его тушении задействованы 30 пожарных. Кроме этого, ведутся работы по расширению минерализованной полосы. Жителей просят подготовиться к возможной эвакуации.

В Нюрбинском районе пожары тушат с воздуха. За сутки самолет Бе-200, прибывший из Хабаровского края, выполнил 24 сброса, вылив 170 тонн воды. Очаги возгорания вблизи поселка Маар удалось ликвидировать.

"Сложная лесопожарная обстановка сохраняется в Вилюйской группе районов, где зарегистрированы шесть крупных очагов на общей площади 5102 гектара, в том числе два - в пятикилометровой зоне в Нюрбинском районе. В случае ухудшения обстановки и для защиты населенных пунктов находится в готовности аэромобильная группировка главного управления в количестве 50 человек и девяти единиц техники", - рассказал глава республиканского управления МЧС Павел Гарин.