Третьего помощника капитана "Амура" обвинили в халатности

Японская прокуратура предъявила официальные обвинения третьему помощнику капитана российского траулера "Амур", столкнувшегося с японской рыболовецкой шхуной. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Генконсульство РФ в Саппоро.

Ранее на 38-летнего третьего помощника капитана "Амура" Павла Добрянского, стоявшего в момент ЧП на вахте, было заведено уголовное дело по статьям "халатность" и "ненадлежащее управление судном, которое повлекло гибель трех человек".

Капитана японской шхуны, с которой столкнулся траулер, также подозревают в халатности и ненадлежащем управлении судном.

Напомним, "Амур" и "Хокко-мару - 8" столкнулись 26 мая у острова Хоккайдо. Трое из пяти японских рыбаков погибли. Траулер принадлежит сахалинской рыбопромышленной компании "Амурское".