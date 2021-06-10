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10.06.2021 05:11
Рубрика: Происшествия

Третьего помощника капитана "Амура" обвинили в халатности

Текст: Александр Филимоненко

Японская прокуратура предъявила официальные обвинения третьему помощнику капитана российского траулера "Амур", столкнувшегося с японской рыболовецкой шхуной. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Генконсульство РФ в Саппоро.

В генконсульстве РФ рассказали о задержании помощника капитана судна "Амур"

Ранее на 38-летнего третьего помощника капитана "Амура" Павла Добрянского, стоявшего в момент ЧП на вахте, было заведено уголовное дело по статьям "халатность" и "ненадлежащее управление судном, которое повлекло гибель трех человек".

Капитана японской шхуны, с которой столкнулся траулер, также подозревают в халатности и ненадлежащем управлении судном.

Напомним, "Амур" и "Хокко-мару - 8" столкнулись 26 мая у острова Хоккайдо. Трое из пяти японских рыбаков погибли. Траулер принадлежит сахалинской рыбопромышленной компании "Амурское".

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