В хабаровском автосервисе сгорели десять машин

В Хабаровске в четверг загорелось здание автосервиса в Краснодарском проезде. Огнем уничтожены десять автомобилей, сообщили в пресс-службе краевого управления МЧС.

Информация о возгорании одноэтажного ангара поступила на пульт диспетчера в 13.15 по местному времени. Прибывшие на место ЧП брандмейстеры провели разведку задымленных помещений и приступили к тушению. Локализовать огонь удалось в 14.00.

По предварительным данным, ожоги получил один человек. Бригада скорой помощи доставила его в больницу.

Площадь возгорания составила тысячу квадратных метров. Причину пожара выясняют. С огнем боролись более 20 человек и девять единиц техники.