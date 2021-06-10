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10.06.2021 08:34
Рубрика: Происшествия

В хабаровском автосервисе сгорели десять машин

Текст: Ольга Коваль

В Хабаровске в четверг загорелось здание автосервиса в Краснодарском проезде. Огнем уничтожены десять автомобилей, сообщили в пресс-службе краевого управления МЧС.

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Информация о возгорании одноэтажного ангара поступила на пульт диспетчера в 13.15 по местному времени. Прибывшие на место ЧП брандмейстеры провели разведку задымленных помещений и приступили к тушению. Локализовать огонь удалось в 14.00.

По предварительным данным, ожоги получил один человек. Бригада скорой помощи доставила его в больницу.

Площадь возгорания составила тысячу квадратных метров. Причину пожара выясняют. С огнем боролись более 20 человек и девять единиц техники.

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