В Комсомольске директора набережной задержали за взятку

В Комсомольске-на-Амуре возбуждено уголовное дело в отношении директора КГБУ "Комсомольская-на-Амуре набережная реки Амур". Ему вменяют получение взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ).

Следствие считает, что чиновник, будучи представителем заказчика по выполнению реконструкции набережной, потребовал у главы субподрядной организации взятку в несколько миллионов рублей. Взамен обещал выполнить определенные действия в интересах этой строительной компании.

Субподрядчик сообщил о готовящемся преступлении в УФСБ России по Хабаровскому краю. 9 июня 2021 года подозреваемый получил первую часть взятки и был задержан.

"Следствием заявлено перед судом ходатайство об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщает СУ СК РФ по региону.

Если вину фигуранта докажут, ему может грозить до 15 лет лишения свободы со штрафом до семидесятикратной суммы взятки.