В деле создания газохимического кластера в Амурской области сделан еще один шаг: 9 июня введена в строй первая технологическая линия Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ). До декабря этого года запустят вторую. Чтобы ввести их, в навигацию-2020 морским и речным транспортом было доставлено 50 единиц крупнотоннажного оборудования общей массой около восьми тысяч тонн. Далее планомерно до конца 2024 года заработают все шесть линий предприятия.

Завод в Амурской области станет одним из крупнейших предприятий в мире по переработке природного газа. Фото: gazprom.ru

- В нашем регионе три ключевых инвестиционных проекта, которые базируются на переработке сырья, доставляемого по трубопроводу "Сила Сибири", - это газоперерабатывающий завод, газохимический комплекс и метаноловый завод. Они формируют ядро нового конкурентного кластера, - сообщил глава Амурской области Василий Орлов.

Строительство Амурского ГПЗ началось в 2015 году в районе города Свободный, и сегодня объект готов более чем на 76 процентов. Сюда будет поступать многокомпонентный природный газ из Якутии и Иркутской области. С 2025-го, когда завод выйдет на полную проектную мощность, здесь станут ежегодно перерабатывать 42 миллиарда кубометров сырья. Ценные элементы - этан, пропан, бутан, пентан-гексановую фракцию и гелий - начнут использовать отечественные предприятия газохимической и других отраслей промышленности. Кстати, производство гелия в Приамурье будет крупнейшим в мире - до 60 миллионов кубометров в год. Центральным звеном в поставках "солнечного газа" на экспорт станет логистический центр обслуживания изотермических контейнеров. Он строится в районе Владивостока и будет самым большим в мире хабом для поставки жидкого гелия на мировой рынок.

Переработанный, очищенный от наиболее ценных компонентов газ предназначен для перекачки в Китай.

- Амурский ГПЗ является важным звеном "Силы Сибири", - подчеркнул глава "Газпрома" Алексей Миллер. - Хочу отметить, что этот масштабный проект реализуется строго по графику.

Близ Свободного с 2019 года на площади более 300 гектаров возводится второй элемент газовой триады - Амурский газохимический комплекс (АГХК).

- Проект по созданию одного из крупнейших в мире и крупнейшего в стране предприятия по производству полиэтилена и полипропилена мощностью до 2,7 миллиона тонн этилена в год мы реализуем в тесной промышленной кооперации с "Газпромом", - сообщил Михаил Карисалов, председатель правления и генеральный директор ООО "СИБУР", которое осуществляет строительство газохимического комплекса. - Амурский ГХК технологически связан с Амурским газоперерабатывающим заводом. Сырьем для нашего предприятия станут этановая фракция и сжиженные углеводородные газы, которые будут производиться на АГПЗ.

Эта продукция в свою очередь является основой для изготовления полимерных товаров для нужд строительства, сельского хозяйства, ЖКХ, пищевой, медицинской и автомобильной промышленности в России и за рубежом.

В конце мая началась логистическая операция по доставке самого габаритного оборудования Амурского ГХК - колонны водной промывки пирогаза, предназначенной для установки пиролиза. Ей предстоит преодолеть около пяти тысяч километров через Корейский пролив, Японское море, реки Амур и Зея.

- Масса колонны - 1540 тонн, длина - 80,6 метра. Для ее транспортировки на верфи Damen в КНР была изготовлена специальная баржа "Томск", - рассказал генеральный директор Амурского ГХК Алексей Верещагин. - Всего в текущем году мы планируем доставку порядка 50 единиц негабаритного оборудования общей массой более 12 тысяч тонн.

По словам Михаила Карисалова, компания планирует к маю 2024 года обеспечить механическую готовность предприятия, а летом-осенью того же года приступить к пусконаладочным операциям. С запуском Амурского газохимического комплекса мощности по производству полимеров в стране удвоятся.

В Приамурье три проекта формируют ядро нового конкурентного газового кластера

На полях только что завершившегося Петербургского международного экономического форума подписано соглашение между ВЭБ, ВТБ и группой компаний "ЕСН" о финансировании проекта по производству метанола в городе Сковородино.

- Это очень серьезный проект с большим объемом инвестиций. Для нас его реализация особенно важна в аспекте появления новых возможностей создания инфраструктуры в городе Сковородино, также это новые рабочие места и налоговые поступления в бюджет региона, - отметил губернатор Амурской области.

Компания "ЕСН" завершает базовое проектирование и разработку проектной документации. На площадке завода начались подготовительные работы. Активная фаза строительства стартует с 2022 года. Метанол будут получать за счет переработки природного газа из "Силы Сибири". Первые поставки сырья на завод запланированы на конец 2023 года, а на полную мощность его хотят вывести в 2024-м. В первую очередь проекта, мощность которой составит один миллион тонн метанола в год, инвестируют 55 миллиардов рублей. Возможно строительство второй очереди такой же мощности.

Надо отметить, что метаноловый завод в Амурской области вошел в первый пакет проектов, утвержденный минэкономразвития РФ в декабре прошлого года, с которыми заключили соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Это значит, что инвестору возместят часть затрат на инфраструктуру за счет уплаченных налогов (до 50 процентов расходов на объекты обеспечивающей инфраструктуры и до 100 процентов - на объекты сопутствующей инфраструктуры).

- С нашей стороны нужно сделать все возможное для того, чтобы добиться второго-третьего передела в газохимии и оставить эти производства на территории области, - считает Василий Орлов. - Сегодня мы дополнительно работаем с пятью проектами общей стоимостью 340 миллиардов рублей. Это производство уксусной кислоты, азотных удобрений, биоразлагаемых пластиков (ABS-пластик), формальдегида, КФК-смол.

По мнению губернатора, в области созданы серьезные условия для индустриализации. А для того чтобы инвестор принял решение и начал реализовывать свой проект в регионе, следует опереться на пять основных компонентов.

Первый - это уже упомянутый новый инвестиционный механизм СЗПК, при котором инвестору на 20 лет гарантирована неизменность условий при реализации проекта.

Второй - в Приамурье действует программа по поддержке развития территорий, где расположены крупные объекты. Речь идет о Свободном, близ которого формируется газовый кластер, Циолковском с космодромом Восточный и Сковородине, где будет базироваться метаноловый завод.

- Налоги, которые идут от крупных проектов, мы опережающими темпами направляем на развитие социальной инфраструктуры именно этих населенных пунктов, чтобы поднять там уровень жизни, чтобы было проще решать социальные, инфраструктурные задачи, в том числе с рабочей силой, необходимой для этих предприятий, - отметил Василий Орлов.

Третий. Для развития инфраструктуры ТОР перспективно использование концессионных моделей, причем в ДФО вводится дальневосточная концессия, которая в условиях дефицита бюджетных средств может стать очень хорошим инструментом поддержки инвестора.

Четвертый компонент - близость области к динамично развивающемуся Азиатско-Тихоокеанскому региону. Одним из инструментов поддержки инвестпроектов могли бы стать долгосрочные оффтейк-контракты, ориентированные на растущие рынки, то есть контракты на выкуп будущей (еще не произведенной) продукции предприятия.

- И пятое, об этом говорил президент в своем апрельском послании, - бюджетные инфраструктурные кредиты. Мы с большим интересом смотрим на этот инструмент, считаем, что он тоже даст определенный импульс для поддержки инвестпроектов, которые реализуются у нас на территории области, - сказал глава Приамурья.