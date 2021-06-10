Балаковская АЭС стала лучшей в России

Балаковская АЭС заняла первое место в корпоративном конкурсе Росэнергоатома "Лучшие атомные станции по итогам 2020 года". Среди АЭС России станция набрала максимальные баллы по 24 показателям деятельности, касающимся таких сфер, как безопасность, эффективность работы и техническое обслуживание, состояние физической защиты, охрана труда и окружающей среды.

Победа в этом конкурсе подтверждает высокую ответственность сотрудников Балаковской атомной станции в обеспечении безопасной выработки электроэнергии.

Ежегодно Балаковская АЭС вырабатывает порядка 30 миллиардов кВт·ч электроэнергии. Она поступает потребителям Поволжья, Центральной России, Урала и Сибири. Доля атомной станции в общей генерации электроэнергии, которая вырабатывается в Саратовской области, составляет более 75 процентов.

За более чем 35 лет работы на Балаковской АЭС не зарегистрировано ни одного случая аварийного выброса в атмосферу и сброса в водные объекты загрязняющих веществ. Экологичность атомной станции подтверждается проверками российских и международных экспертов, а также данными независимого мониторинга, который проводит федеральное государственное учреждение "Центр лабораторного анализа и технических измерений".

На природоохранные мероприятия станция ежегодно вкладывает более 200 миллионов рублей. Так, на Балаковской АЭС введен в эксплуатацию узел сортировки промышленных отходов. Внедрено новое оборудование для диагностики маслосистемы. Для повышения качества водных ресурсов в водоем-охладитель атомной станции в прошлом году запустили 12,4 тонны растительноядных видов рыбы.

22 мониторинговые станции в режиме реального времени непрерывно измеряют радиационный фон в районе АЭС. Он не изменился и находится на уровне фоновых значений, характерных для европейской части России, которые наблюдались здесь еще до начала строительства АЭС.

Балаковская АЭС является одним из крупнейших налогоплательщиков региона. Сумма уплаченных налогов в бюджетную систему страны и взносов во внебюджетные фонды только за пять месяца 2021 года составила свыше 861 миллион рублей.

Пресс-релиз предоставлен Управлением информации и общественных связей Балаковской АЭС