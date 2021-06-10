Эксперты РАНХиГС помогут подготовить управленцев в Чувашии

Эксперты Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ окажут содействие в подготовке управленческого кадрового резерва и развития кадрового потенциала в Чувашии.

Речь об этом шла на встрече главы республики Олег Николаева с деканом факультета оценки и развития управленческих кадров Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС Ильей Шебураковым.

Николаев напомнил, что в регионе второй год подряд проводятся конкурсы "Управленческая команда" и "Команда молодых лидеров", которые призваны удовлетворять кадровые потребности государственных органов и других организаций.

- Радует, что многие реально воспринимают этот инструмент как возможность проявить себя, - отметил глава Чувашии.

Он добавил, что опыт эксперта, как члена совета всероссийского конкурса "Лидеры России", будет полезен республике и выразил надежду на участие гостя в деятельности специального совета, призванного формировать и готовить резерв управленческих кадров.

- Буду стараться быть максимально полезным вашему региону. Постараемся помочь и привлечь, оценить и отобрать тех руководителей, которые могут быть полезны республике. Очень важно их потенциал высвечивать и находить среди них амбициозных людей, которые готовы работать на благо общества, - в свою очередь заявил Илья Шебураков.

К слову, вопрос кадровой политики стал одним из ключевых в ежегодном послании главы региона к Государственному совету Чувашии. Важным ее элементом является ранняя профессиональная ориентация школьников. Речь о ней шла во время встречи Олега Николаева с уроженцем Чувашии, основателем одной из крупнейших российских онлайн-школ Георгием Соловьевым. В Чебоксарах он собирается реализовать новый образовательный проект на базе лицея №3 - курсы по физике.

По словам Николаева, идея коррелируется с планами руководства республики по ранней профориентации, интеграции науки, образования и бизнеса.

- То, что вы решили в родном лицее организовать курсы, это здорово. Мы посмотрим на эту деятельность. Мы готовы масштабировать проект с использованием наработок по созданию платформ, чтобы он перерос в глобальный процесс с помощью дистанционных технологий, и к нему могли подключиться другие школы, в том числе сельские. Тем более мы большие средства направляем на оснащение кабинетов физики. Там точки роста в школах. В прошлом году открыли более 60, в этом году еще 48, - заявил глава Чувашии.

Николаев также отметил, что в республике уже начата работа по выявлению одаренных детей, их желаний и потребностей.

- Здесь участвует цепочка "школа - вуз - бизнес". Комплексный подход всегда дает высокие результаты, за счет этого мы будем развивать высокотехнологичные направления, - пояснил руководитель региона.