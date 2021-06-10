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10.06.2021 11:14
Рубрика: Экономика

Из Самары в Тольятти запустят скоростной электропоезд "Ласточка"

Текст: Ольга Дмитренко (Самара)

Из Самары до станции "Жигулевское море" в Тольятти запустят скоростной электропоезд "Ласточка".

Фото: Татьяна Андреева
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В первую поездку поезд отправится из Самары 11 июня в 18:00, а со станции "Жигулевское море" в Тольятти - 12 июня в 07:00. С 12 июня "Ласточки" будут курсировать по маршруту ежедневно шесть раз в день

Время поезда в пути составит час и 25 минут. Состав будет останавливаться на четырех станциях: Стахановская, Пятилетка, Средневолжская и Ягодная.

В каждой "Ласточке" будет пять вагонов с системой климат-контроля с обеззараживанием воздуха, розетки для подзарядки мобильных устройств и специальные площадки для размещения крупногабаритного багажа. В поезде будут биотуалеты, энергосберегающее светодиодное освещение и информационные табло.

"Ласточки" полностью адаптированы для пассажиров с ограниченными физическими возможностями - подъемники для инвалидных колясок позволяют им заезжать с низких платформ, а на специализированных местах сделали крепления для инвалидных колясок.

Кстати, как сообщает КбшЖД, по просьбам пассажиров назначен туристический поезд Пенза-Саранск-Казань. В День России из Пензы и Саранска в туристическую поездку в Казань по проекту "Яркие выходные в Приволжье" отправятся около 200 человек. Поезд работает в формате "отель на колесах". Расписание разработано таким образом, чтобы путешественники могли отправиться в поездку в субботу вечером, воскресный день посвятить знакомству с регионом и вернуться домой в понедельник утром. В стоимость тура включены железнодорожные билеты, экскурсионная программа и трехразовое питание.

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