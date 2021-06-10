На мордовский город Рузаевка обрушился град с голубиное яйцо

Неприятный сюрприз преподнесла в четверг погода жителям мордовского города Рузаевка. Во время проливного дождя на улицы обрушился град. Величина отдельных градин достигала размеров голубиного яйца.

В социальных сетях и пабликах горожане активно обсуждают случившееся, выкладывая фотографии летнего "снегопада". "Накрыло льдом" - пишут посетители группы в соцсети "Вконтакте" "Подслушано Рузаевка". Особенно переживают владельцы дач и огородов, у которых из-за такого каприза природы серьезно пострадали посевы.

В числе пострадавших от града - и автолюбители: некоторым из них после разгула стихии придется менять стекла машин.