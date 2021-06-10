Аспирант Самарского государственного медуниверситета Глеб Краснов придумал, как рассчитать дозу лекарства за двадцать секунд. В организации "Врачи без границ" подсчитали, что огрехи в назначениях препаратов составляют 68 процентов среди всех ошибок медиков. Поэтому самарский врач-гериатр сделал "дозатор лекарств": это электронная система, которая позволяет быстро учитывать важные для дозирования факторы.

Врач, отметив эти факторы, через несколько кликов компьютерной мышкой может безошибочно назначить дозу. С помощью цифрового помощника можно рассчитать дозу препаратов, которые назначают при тромбозах, для снижения их риска после операций и перенесенного COVID-19, при аритмиях. С препаратами этой группы врачи испытывают немало проблем при подборе дозировки.

- На этапе разработки системы мы узнали, назначение каких лекарств вызывает больше всего проблем , - говорит Глеб Краснов. - Выбрали три относительно часто назначаемых, и за месяц нашей системой воспользовались более девяти тысяч человек.

Как объяснила заведующая кафедрой гериатрии и возрастной эндокринологии СамГМУ Светлана Булгакова, выбранные препараты - антикоагулянты, которые хороши тем, что предотвращают различные тромботические осложнения. Но если мы должным образом не подберем дозу, это может привести к кровотечениям. К тому же препараты недешевые. Правильно подобрав дозировку, мы избежим побочных эффектов, достигнем хороших результатов и плюс сэкономим. Калькулятор поможет и медицинским работникам, и пациентам, и их родственникам, если ни не могут попасть к врачу.