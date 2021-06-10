В Башкирии при пожаре погибли отец и его четырехлетняя дочь

В Аургазинском районе Башкирии мужчина спас из огня жену и двоих детей, но сам вместе со своей четырехлетней дочерью погиб. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РБ.

Сообщение о пожаре в жилом доме по улице Центральной в селе Куезбашево поступило в региональное МЧС 10 июня в 00:41 по московскому времени. Но вызов поступил слишком поздно: к приезду пожарных и добровольной пожарной команды Батырского сельсовета одноэтажный бревенчатый дом был полностью охвачен огнем. Локализовали пожар в 1:05, еще через час ликвидировали открытое горение.

В ходе тушения были найдены тела мужчины 1979 года рождения и его дочери 2017 года рождения. Уточняется, что в этом доме жила многодетная семья: родители с тремя детьми. Первой от треска шифера проснулась мама. Выйдя на веранду, она увидела огонь и побежала будить мужа и детей, которые спали в зале. Огонь преградил им дорогу через дверь, поэтому отец разбил окно с западной части дома, помог выбраться жене и двум детям. Но сам с дочерью эвакуироваться не успел.

К тушению пожара привлекались 23 человека и 10 единиц техники, уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по РБ.